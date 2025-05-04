«Шахтер» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов

Это стало известно после того, как киевское «Динамо» победило «Ингулец» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата Украины. Благодаря этому столичная команда оторвалась на десять очков за три тура до конца чемпионата Украины и оказалась недосягаемой для «Шахтера».