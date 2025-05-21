«МЮ» и «Тоттенхэм» объявили составы на финал Лиги Европы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Нападающие Доминик Соланке и Ришарлисон выйдут в атаке лондонского «Тоттенхэма» на финальный матч Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», Сон Хын Мин начнет игру на скамейке запасных, сообщается в аккаунте «шпор» в соцсети Х.