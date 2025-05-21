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«МЮ» и «Тоттенхэм» объявили составы на финал Лиги Европы

Соланке и Ришарлисон выйдут в атаке «Тоттенхэма» на финал Лиги Европы с «МЮ».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Нападающие Доминик Соланке и Ришарлисон выйдут в атаке лондонского «Тоттенхэма» на финальный матч Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», Сон Хын Мин начнет игру на скамейке запасных, сообщается в аккаунте «шпор» в соцсети Х.

Финальная встреча Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет в среду на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао (Испания) и начнется в 22:00 мск.

Основной состав «Тоттенхэма» выглядит следующим образом: Гульельмо Викарио (вратарь), Педро Порро, Кристиан Ромеро (капитан), Микки ван де Вен, Дестини Удоджи, Ив Биссума, Родриго Бентанкур, Пап Матар Сарр, Бреннан Джонсон, Ришарлисон, Доминик Соланке.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» выйдут на поле в следующем сочетании: Андре Онана (вратарь), Нуссаир Мазрауи, Лени Йоро, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Патрик Доргу, Каземиро, Мейсон Маунт, Бруну Фернандеш (капитан), Амад Диалло, Расмус Хёйлунд.