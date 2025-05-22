«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы

МАДРИД, 21 мая. /ТАСС/. Лондонский «Тоттенхэм» со счетом 1:0 обыграл «Манчестер Юнайтед» в финальном матче футбольной Лиги Европы и стал обладателем трофея. Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в испанском Бильбао.
Мяч на 42-й минуте забил Бренна Джонсон.
«Тоттенхэм» стал победителем второго по значимости клубного турнира Европы в третий раз. Лондонская команда выиграла первый розыгрыш трофея в 1972 году (тогда — Кубок УЕФА) и стала победителем соревнований в 1984 году. «Тоттенхэм» выиграл первый официальный трофей с 2008 года, когда команда завоевала Кубок английской лиги.
Футбол, Лига Европы, Финал
21.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Рубен Аморим
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Бреннан Джонсон
42′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
30
Родриго Бентанкур
8
Ив Биссума
68′
19
Доминик Соланке
17
Кристиан Ромеро
37
Микки ван де Вен
49′
13
Дестини Удоджи
90′
24
Джед Спенс
29
Пап Метар Сарр
90′
14
Арчи Грэй
22
Бреннан Джонсон
78′
4
Кевин Дансо
9
Ришарлисон
58′
67′
7
Сон Хын Мин
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
15
Лени Йоро
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
88′
16
Амад Диалло
35′
18
Каземиру
8
Бруну Фернандеш
3
Нуссаир Мазрауи
85′
20
Диогу Далот
13
Патрик Доргу
90′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
71′
11
Джошуа Зиркзе
84′
7
Мэйсон Маунт
71′
17
Алехандро Гарначо
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
14
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
22
Фолы
10
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти