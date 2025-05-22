«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы

«Тоттенхэм» стал победителем второго по значимости клубного турнира Европы в третий раз. Лондонская команда выиграла первый розыгрыш трофея в 1972 году (тогда — Кубок УЕФА) и стала победителем соревнований в 1984 году. «Тоттенхэм» выиграл первый официальный трофей с 2008 года, когда команда завоевала Кубок английской лиги.