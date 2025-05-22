Семин объяснил невысокое качество игры в финале Лиги Европы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Невысокое качество игры английских «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы связано с обилием борьбы, а также с нервным состоянием команд, которые хотели спасти сезон. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
Ранее ТАСС сообщал, что «Тоттенхэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в финале Лиги Европы, который прошел в испанском Бильбао. Победитель получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов на следующий сезон.
«Обе команды были очень мотивированы. Наверное, технически не был матч особо высокого уровня, но самоотдача была колоссальная, каждая команда хотела сгладить свой сезон победой в этом турнире, — сказал Семин. — У “Тоттенхэма” получилось, у “Манчестер Юнайтед” — нет, тут и удачи у команды не было, а также вратарь соперника блестяще играл».
«Качество игры уступает командам Лиги чемпионов. Но можно понять “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм”, они в очень нервном состоянии, психологически были не уверены. Чересчур было много ошибок в простых ситуациях. Но обе команды дали невероятную борьбу, она как раз не позволила, чтобы матч выглядел технически хорошо», — добавил Семин.
Ангелос Постекоглу
Рубен Аморим
Бреннан Джонсон
42′
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
30
Родриго Бентанкур
8
Ив Биссума
68′
19
Доминик Соланке
17
Кристиан Ромеро
37
Микки ван де Вен
49′
13
Дестини Удоджи
90′
24
Джед Спенс
29
Пап Метар Сарр
90′
14
Арчи Грэй
22
Бреннан Джонсон
78′
4
Кевин Дансо
9
Ришарлисон
58′
67′
7
Сон Хын Мин
24
Андре Онана
15
Лени Йоро
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
88′
16
Амад Диалло
35′
18
Каземиру
8
Бруну Фернандеш
3
Нуссаир Мазрауи
85′
20
Диогу Далот
13
Патрик Доргу
90′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
71′
11
Джошуа Зиркзе
84′
7
Мэйсон Маунт
71′
17
Алехандро Гарначо
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
14
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
22
Фолы
10
1
Офсайды
2
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти