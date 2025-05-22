Семин объяснил невысокое качество игры в финале Лиги Европы

«Обе команды были очень мотивированы. Наверное, технически не был матч особо высокого уровня, но самоотдача была колоссальная, каждая команда хотела сгладить свой сезон победой в этом турнире, — сказал Семин. — У “Тоттенхэма” получилось, у “Манчестер Юнайтед” — нет, тут и удачи у команды не было, а также вратарь соперника блестяще играл».