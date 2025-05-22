Нехватка медалей, гимн Лиги чемпионов и плакат с Постекоглу. «Тоттенхэм» ярко отметил долгожданный трофей

Сам тренер повел себя скромно. «Я не хвастался. Я сделал заявление и поверил в него… Это было моей целью. Хотел заявить об этом. Я не мог ожидать, что кто-то другой из клуба скажет это, но сам смог это сделать и был готов ответить за свои слова, если бы этого не произошло», — заявил австралиец на пресс-конференции.