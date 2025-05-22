Нехватка медалей, гимн Лиги чемпионов и плакат с Постекоглу. «Тоттенхэм» ярко отметил долгожданный трофей

21 мая 2025 года — исторический день. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:0) и завоевал первый за 18 лет трофей. «Шпоры» отметили успех с размахом — но не обошлось без казусов.
Медалей не хватило
К сожалению для футболистов «Тоттенхэма», историческое награждение не прошло гладко. В разгар церемонии выяснилось — медалей хватает не на всех. Так, без золота остались Сон Хын Мин и Кристиан Ромеро — впрочем, их это особо не смутило. Оба все равно с удовольствием подняли кубок над головой.
Позднее УЕФА разъяснил ситуацию — по словам организаторов, «Тоттенхэм» вывел слишком много людей на подиум.
«К нашему большому сожалению, на сцене во время церемонии вручения трофея не оказалось достаточного количества медалей… так как в награждении приняли участие больше членов команды (включая травмированных футболистов), чем предполагалось изначально», — сказано в заявлении союза.
В УЕФА добавили — медали оперативно передали в раздевалку вместе с глубочайшими извинениями. Так что на послематчевом интервью Сон выступал уже с первым в жизни золотом на шее.
Сказал — сделал
Одним из главных героев вечера был тренер «шпор» Эндж Постекоглу. Он не просто добыл «Тоттенхэму» важнейший трофей, но и стал первым австралийцем, выигравшим еврокубки. А еще исполнил обещание — в прошлом сезоне специалист заявил, что всегда побеждает во втором сезоне.
«Обычно на второй сезон я беру трофеи. Первый год уходит на установление принципов и создание фундамента. Надеюсь, он принесет успех», — говорил Постекоглу накануне старта сезона в АПЛ.
Учитывая определенную репутацию «Тоттенхэма», журналисты и болельщики прицепились к фразе. Эндж защищался. «Что я должен был сказать? Так было в прошлом, а здесь уже не получится?» — говорил тренер весной.
Однако победа в Лиге Европы подтвердила его слова. Само собой, теперь Постекоглу — король. Футболисты это подчеркнули — вынесли на награждение плакат с тренером и той самой цитатой.
«Тоттенхэм» тоже отблагодарил Энджа. «Человек слова» — так в социальных сетях клуба подписали фотографию Постекоглу с трофеем Лиги Европы.
Сам тренер повел себя скромно. «Я не хвастался. Я сделал заявление и поверил в него… Это было моей целью. Хотел заявить об этом. Я не мог ожидать, что кто-то другой из клуба скажет это, но сам смог это сделать и был готов ответить за свои слова, если бы этого не произошло», — заявил австралиец на пресс-конференции.
Репетиция
Победа в Лиге Европы — не просто мощный шаг для «Тоттенхэма», а настоящее спасение сезона. В чемпионате «шпоры» потеряли все шансы на выход в еврокубки в следующем году — зато теперь выступят в Лиге чемпионов.
Команда по-настоящему счастлива и уже репетирует. После победы над «МЮ» в раздевалке «шпор» включили гимн Лиги чемпионов, и игроки слушали его, будто они действительно на матче. Кто-то даже крестился. Парни готовятся!
Последний раз «Тоттенхэм» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23. А в 2019 году даже вышел в финал, но уступил «Ливерпулю» — 0:2.
Автор: Артем Белинин
Ангелос Постекоглу
Рубен Аморим
Бреннан Джонсон
42′
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
30
Родриго Бентанкур
8
Ив Биссума
68′
19
Доминик Соланке
17
Кристиан Ромеро
37
Микки ван де Вен
49′
13
Дестини Удоджи
90′
24
Джед Спенс
29
Пап Метар Сарр
90′
14
Арчи Грэй
22
Бреннан Джонсон
78′
4
Кевин Дансо
9
Ришарлисон
58′
67′
7
Сон Хын Мин
24
Андре Онана
15
Лени Йоро
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
88′
16
Амад Диалло
35′
18
Каземиру
8
Бруну Фернандеш
3
Нуссаир Мазрауи
85′
20
Диогу Далот
13
Патрик Доргу
90′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
71′
11
Джошуа Зиркзе
84′
7
Мэйсон Маунт
71′
17
Алехандро Гарначо
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
14
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
22
Фолы
10
1
Офсайды
2
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти