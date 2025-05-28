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Мануэль Пеллегрини высказался о выходе «Бетиса» в финал Лиги конференций

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини оценил выход команды в финал Лиги конференций.

Источник: Getty Images

Сегодня, 28 мая, в решающем матче «Бетис» встретится с английским «Челси». Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

«Я чувствую себя очень удовлетворённым благодаря той большой работе, которую мы проделали за все эти годы. Это говорит о том, как усердно мы трудились не только в текущем сезоне, но и в течение всех пяти, которые мы здесь. У нас всегда были серьёзные амбиции добиться чего-то значимого.

Мы всегда старались привить команде такой стиль игры, который не будет меняться в зависимости от соперника. Мы учитываем тактические аспекты другой команды, но больше внимания уделяем тому, чтобы показать свою идентичность. Вот что мы должны делать», — приводит слова Пеллегрини официальный сайт УЕФА.