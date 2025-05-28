Мануэль Пеллегрини высказался о выходе «Бетиса» в финал Лиги конференций

«Я чувствую себя очень удовлетворённым благодаря той большой работе, которую мы проделали за все эти годы. Это говорит о том, как усердно мы трудились не только в текущем сезоне, но и в течение всех пяти, которые мы здесь. У нас всегда были серьёзные амбиции добиться чего-то значимого.



Мы всегда старались привить команде такой стиль игры, который не будет меняться в зависимости от соперника. Мы учитываем тактические аспекты другой команды, но больше внимания уделяем тому, чтобы показать свою идентичность. Вот что мы должны делать», — приводит слова Пеллегрини официальный сайт УЕФА.