Сычев считает крутым событием выход Сафонова с ПСЖ в финал Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Выход российского вратаря Матвея Сафонова с французским «Пари Сен-Жермен» в финал Лиги чемпионов является крутым и большим событием, о котором нужно говорить. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, бывший футболист французского «Марселя» Дмитрий Сычев.
Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и итальянским «Интером» пройдет в Мюнхене 31 мая и начнется в 22:00 мск.
«Выход Матвея Сафонова с ПСЖ в финал Лиги чемпионов — это круто, огромное событие, нужно рассказывать, показывать, — сказал Сычев. — Также это пример для молодежи, что воспитанник “Краснодара” играет в финале Лиги чемпионов. Большой успех. Нужно сказать большое спасибо владельцу “Краснодара” Сергею Николаевичу Галицкому, уверен, что он рад тому, что воспитанник клуб дошел до такой стадии».
«Главное, чтобы финал был нескучным. Чаще всего ожидания становятся нашими проблемами. Мы все ждем яркий финал с обилием голов. Я буду просто наслаждаться футболом», — добавил Сычев.
26-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара», он перешел в ПСЖ летом 2024 года. В прошедшем сезоне Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем кубка и суперкубка страны вместе с ПСЖ.