Сычев считает крутым событием выход Сафонова с ПСЖ в финал Лиги чемпионов

«Выход Матвея Сафонова с ПСЖ в финал Лиги чемпионов — это круто, огромное событие, нужно рассказывать, показывать, — сказал Сычев. — Также это пример для молодежи, что воспитанник “Краснодара” играет в финале Лиги чемпионов. Большой успех. Нужно сказать большое спасибо владельцу “Краснодара” Сергею Николаевичу Галицкому, уверен, что он рад тому, что воспитанник клуб дошел до такой стадии».