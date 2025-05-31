Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.51
П2
3.60
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
01.06
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.55
П2
2.13

Дзюба назвал фаворита в финале Лиги чемпионов

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в своем Telegram-канале назвал фаворита финальной игры Лиги чемпионов.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

По мнению игрока, это «Интер». «Если они с горем пополам смогли справиться с “Барселоной”, их атакой, и столько же забить там — я думаю, что с ПСЖ должно быть чуть-чуть полегче», — заявил Дзюба.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с ПСЖ. Матч пройдет в субботу, 31 мая, на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил возможность прихода Дзюбы в Госдуму. По мнению экс-биатлониста, спортсменам там нечего делать.

Футбол. Еврокубки
31.05
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.51
П2
3.60