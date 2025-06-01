Эйфелеву башню подсветили в цвета «ПСЖ» в честь победы клуба в Лиге чемпионов

«Пари Сен-Жермен» одержал самую крупную победу в истории финальных матчей Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая проходила в Мюнхене, парижский клуб со счетом 5:0 обыграл миланский «Интер». Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку на матч, но на поле не появился. Он стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов.