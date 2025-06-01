Эйфелеву башню подсветили в цвета «ПСЖ» в честь победы клуба в Лиге чемпионов

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Эйфелева башня была подсвечена в цвета футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», который одержал победу в финале Лиги чемпионов в Мюнхене. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Рядом с башней собрались болельщики, чтобы отпраздновать победу столичного клуба. Водители машин сигналят, проезжая мимо башни, окрашенной в красный и синий цвета.
«Пари Сен-Жермен» одержал самую крупную победу в истории финальных матчей Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая проходила в Мюнхене, парижский клуб со счетом 5:0 обыграл миланский «Интер». Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку на матч, но на поле не появился. Он стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов.
Луис Энрике
Симоне Индзаги
Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
12′
Дезире Дуэ
(Усман Дембеле)
20′
Дезире Дуэ
(Витор Феррейра Витинья)
63′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
73′
Сенни Маюлу
(Брэдли Барколя)
86′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
90′
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
78′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
84′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
65′
66′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
9
Гонсалу Рамуш
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
71′
2
Дензел Дюмфрис
23
Николо Барелла
9
Маркус Тюрам
69′
10
Лаутаро Мартинес
28
Бенжамен Павар
53′
31
Янн Биссек
62′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
53′
59
Никола Залевски
56′
20
Хакан Чалханоглу
70′
21
Кристьян Асллани
22
Генрих Мхитарян
62′
36
Маттео Дармиан
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
13
Фолы
7
0
Офсайды
5
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти