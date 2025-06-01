Сафонов назвал будничной победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Не знаю, насколько я фартовый, потому что многие ребята пришли в команду [за последний год], тот же [Хвича] Кварацхелия. Меня спросили, что произойдет раньше, чемпионство “Краснодара” или победа в Лиге чемпионов с “ПСЖ”. Я сказал, что будет раньше трофей “Краснодара”, потому что матч последний будет на неделю раньше», — добавил он.