Сафонов назвал будничной победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов назвал неповторимыми эмоции после победы с клубом в Лиге чемпионов, а также пошутил, что победа является будничной для команды, выигравшей все трофеи во Франции. Комментарий Сафонова приводит онлайн-кинотеатр Okko.
«ПСЖ» со счетом 5:0 разгромил итальянский «Интер» в финальном матче Лиги чемпионов.
«Немного буднично, потому что все трофеи выиграли в этом сезоне, — сказал Сафонов. — Шучу, конечно, голос сорвал, неповторимые ощущения, что-то невероятное. Орал от счастья. Борьба была, нервный матч, мы использовали свои моменты, сопернику пришлось раскрыться».
«Не знаю, насколько я фартовый, потому что многие ребята пришли в команду [за последний год], тот же [Хвича] Кварацхелия. Меня спросили, что произойдет раньше, чемпионство “Краснодара” или победа в Лиге чемпионов с “ПСЖ”. Я сказал, что будет раньше трофей “Краснодара”, потому что матч последний будет на неделю раньше», — добавил он.
Сафонов, который перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара», стал пятым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов. Он попал в заявку на матч, но на поле не появился. Российский вратарь сыграл в двух матчах Лиги чемпионов — против испанской «Жироны» (1:0) и германской «Баварии» (0:1). «ПСЖ» стал победителем турнира впервые.
Луис Энрике
Симоне Индзаги
Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
12′
Дезире Дуэ
(Усман Дембеле)
20′
Дезире Дуэ
(Витор Феррейра Витинья)
63′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
73′
Сенни Маюлу
(Брэдли Барколя)
86′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
90′
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
78′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
84′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
65′
66′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
9
Гонсалу Рамуш
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
71′
2
Дензел Дюмфрис
23
Николо Барелла
9
Маркус Тюрам
69′
10
Лаутаро Мартинес
28
Бенжамен Павар
53′
31
Янн Биссек
62′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
53′
59
Никола Залевски
56′
20
Хакан Чалханоглу
70′
21
Кристьян Асллани
22
Генрих Мхитарян
62′
36
Маттео Дармиан
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
13
Фолы
7
0
Офсайды
5
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти