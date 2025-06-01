TF1: во Франции в ходе беспорядков после победы «ПСЖ» погибли два человека

Одной из погибших стала 20-летняя девушка, которая ехала на скутере. По данным канала, болельщики «ПСЖ» на автомобиле сбили ее на одной из улиц в XV округе на юго-западе столицы. Другой погибший — 17-летний молодой человек, которому в фан-зоне коммуны Дакс на юго-западе Франции неизвестные нанесли несколько ударов ножом.