TF1: во Франции в ходе беспорядков после победы «ПСЖ» погибли два человека

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Два человека погибли в ходе беспорядков, которые охватили ряд городов Франции после победы парижского клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источник в полиции.
Одной из погибших стала 20-летняя девушка, которая ехала на скутере. По данным канала, болельщики «ПСЖ» на автомобиле сбили ее на одной из улиц в XV округе на юго-западе столицы. Другой погибший — 17-летний молодой человек, которому в фан-зоне коммуны Дакс на юго-западе Франции неизвестные нанесли несколько ударов ножом.
Телеканал добавил, что 192 человека пострадали в ходе беспорядков.
По всей стране были задержаны 426 человек, из них 417 — в Париже.
ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов и стал первой командой, победившей в финальном матче турнира с разницей в пять мячей. В решающей встрече, которая проходила в Мюнхене, парижский клуб со счетом 5:0 обыграл миланский «Интер».
Луис Энрике
Симоне Индзаги
Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
12′
Дезире Дуэ
(Усман Дембеле)
20′
Дезире Дуэ
(Витор Феррейра Витинья)
63′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
73′
Сенни Маюлу
(Брэдли Барколя)
86′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
90′
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
78′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
84′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
65′
66′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
9
Гонсалу Рамуш
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
71′
2
Дензел Дюмфрис
23
Николо Барелла
9
Маркус Тюрам
69′
10
Лаутаро Мартинес
28
Бенжамен Павар
53′
31
Янн Биссек
62′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
53′
59
Никола Залевски
56′
20
Хакан Чалханоглу
70′
21
Кристьян Асллани
22
Генрих Мхитарян
62′
36
Маттео Дармиан
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
13
Фолы
7
0
Офсайды
5
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти