Геннадий Орлов: Семин плакал, когда без него продали Хвичу

В финальном матче турнира парижане разгромно обыграли миланский «Интер» (5:0), а Кварацхелия стал автором одного из голов.
«Юрий Палыч Сёмин присутствовал на финале в Мюнхене. Я с ним разговаривал. Это же он первым Хвичу раскопал. И он плакал, когда без него неожиданно Кварацхелию продали в “Рубин”! Но сейчас Сёмин за него счастлив и рад. Они поддерживают отношения.
Слуцкий в Казани с Хвичей не очень разобрался. А Спаллетти видел в нём перспективу. Посмотрите на его гол вчера: вратарь ждёт удара в дальний угол, а Хвича бьёт в ближний! Кстати, второй гол тоже был в ближний забит. А какая физическая подготовленность Хвичи! В российском футболе он выделялся, но столько не бегал. У нас это главная проблема — научиться держать высокий темп 90, а если надо, то и 100 минут.
Посмотрите, как отличается прессинг российских команд от больших европейских. У нас же ложный прессинг, он имитируется. А здесь не дают защитникам даже голову, глаза поднять!» — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Луис Энрике
Симоне Индзаги
Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
12′
Дезире Дуэ
(Усман Дембеле)
20′
Дезире Дуэ
(Витор Феррейра Витинья)
63′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
73′
Сенни Маюлу
(Брэдли Барколя)
86′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
90′
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
78′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
84′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
65′
66′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
9
Гонсалу Рамуш
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
71′
2
Дензел Дюмфрис
23
Николо Барелла
9
Маркус Тюрам
69′
10
Лаутаро Мартинес
28
Бенжамен Павар
53′
31
Янн Биссек
62′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
53′
59
Никола Залевски
56′
20
Хакан Чалханоглу
70′
21
Кристьян Асллани
22
Генрих Мхитарян
62′
36
Маттео Дармиан
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
13
Фолы
7
0
Офсайды
5
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти