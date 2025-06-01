Геннадий Орлов: Семин плакал, когда без него продали Хвичу

«Юрий Палыч Сёмин присутствовал на финале в Мюнхене. Я с ним разговаривал. Это же он первым Хвичу раскопал. И он плакал, когда без него неожиданно Кварацхелию продали в “Рубин”! Но сейчас Сёмин за него счастлив и рад. Они поддерживают отношения.



Слуцкий в Казани с Хвичей не очень разобрался. А Спаллетти видел в нём перспективу. Посмотрите на его гол вчера: вратарь ждёт удара в дальний угол, а Хвича бьёт в ближний! Кстати, второй гол тоже был в ближний забит. А какая физическая подготовленность Хвичи! В российском футболе он выделялся, но столько не бегал. У нас это главная проблема — научиться держать высокий темп 90, а если надо, то и 100 минут.



Посмотрите, как отличается прессинг российских команд от больших европейских. У нас же ложный прессинг, он имитируется. А здесь не дают защитникам даже голову, глаза поднять!» — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.