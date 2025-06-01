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Один болельщик встретил «Интер» в аэропорту после финала ЛЧ: «Я единственный идиот. Но эти парни все равно заслуживают аплодисментов»

Один болельщик встретил «Интер» в аэропорту после финала Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Итальянский клуб вчера уступил со счетом 0:5 «ПСЖ».

«Интер» около полудня прилетел из Мюнхена в Милан. В междунаородном аэропорту Сильвио Берлускони команду ждал единственный болельщик по имени Марко.

«Я единственный идиот. Но эти парни все равно заслуживают аплодисментов», — сказал Марко.

Источник: Gazzetta dello Sport

ПСЖ
5:0
Первый тайм: 2:0
Интер
Футбол, Лига чемпионов, Финал
31.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Луис Энрике
Симоне Индзаги
Голы
ПСЖ
Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
12′
Дезире Дуэ
(Усман Дембеле)
20′
Дезире Дуэ
(Витор Феррейра Витинья)
63′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
73′
Сенни Маюлу
(Брэдли Барколя)
86′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
90′
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
78′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
84′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
65′
66′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
9
Гонсалу Рамуш
Интер
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
71′
2
Дензел Дюмфрис
23
Николо Барелла
9
Маркус Тюрам
69′
10
Лаутаро Мартинес
28
Бенжамен Павар
53′
31
Янн Биссек
62′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
53′
59
Никола Залевски
56′
20
Хакан Чалханоглу
70′
21
Кристьян Асллани
22
Генрих Мхитарян
62′
36
Маттео Дармиан
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
13
Фолы
7
0
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти