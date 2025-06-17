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Белорусы узнали соперников в футбольной Лиге конференций

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка квалификации футбольной Лиги конференций, в которой сыграют три белорусских клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Гродненский «Неман» в первом круге квалификации встретится с армянским «Урарту» из Еревана. Соперником жодинского «Торпедо-БелАЗа» будет северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье. Брестское «Динамо» будет соперничать с черногорским клубом «Сутьеска» из Никшича. Матчи первого раунда пройдут 10 и 17 июля. Чтобы пробиться в основной этап ЛК, в котором сыграют 36 команд, необходимо преодолеть четыре квалификационных барьера.

Ранее состоялась жеребьевка квалификации Лиги чемпионов. Футболисты минского «Динамо» будут соперничать с болгарским клубом «Лудогорец» из Разграда. Первую встречу динамовцы проведут 8 или 9 июля в гостях, а ответный поединок состоится 15 или 16 июля. Для выхода в основной этап чемпионской Лиги, в котором также выступят 36 клубов, нужно успешно пройти четыре отборочных раунда. Если минчане не преодолеют первый этап ЛЧ, то перейдут во второй круг квалификации Лиги конференций.

Планируется, что все белорусские команды свои домашние матчи еврокубков будут проводить на аренах Венгрии.