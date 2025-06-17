Белорусы узнали соперников в футбольной Лиге конференций

Ранее состоялась жеребьевка квалификации Лиги чемпионов. Футболисты минского «Динамо» будут соперничать с болгарским клубом «Лудогорец» из Разграда. Первую встречу динамовцы проведут 8 или 9 июля в гостях, а ответный поединок состоится 15 или 16 июля. Для выхода в основной этап чемпионской Лиги, в котором также выступят 36 клубов, нужно успешно пройти четыре отборочных раунда. Если минчане не преодолеют первый этап ЛЧ, то перейдут во второй круг квалификации Лиги конференций.