В РФС надеются, что российские клубы допустят к еврокубкам в сезоне-2026/27

«Я надеюсь, что в сезоне-2026−27 наши клубы допустят к еврокубкам, — сказал Митрофанов. — Наши клубы пользуются в Европе авторитетом, нельзя говорить, что наши клубы не ждут. А руководство федераций влияет на принятие решение».