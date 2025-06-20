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В РФС надеются, что российские клубы допустят к еврокубкам в сезоне-2026/27

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках с февраля 2022 года.

Источник: Роман Пименов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил надежду на возвращение российских команд в еврокубки в сезоне-2026/27. Об этом он рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках с февраля 2022 года.

«Я надеюсь, что в сезоне-2026−27 наши клубы допустят к еврокубкам, — сказал Митрофанов. — Наши клубы пользуются в Европе авторитетом, нельзя говорить, что наши клубы не ждут. А руководство федераций влияет на принятие решение».

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.