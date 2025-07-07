УЕФА оштрафовала Мбаппе и ещё двух игроков «Реала» за провокации в матче с «Атлетико» — AS

Напомним, футболистов обвинили в провокации в отношении фанатов соперника. Кроме того, все трое получили условную дисквалификацию на один матч под эгидой УЕФА, если подобное повторится. Линия защиты «Реала» строилось на том, что поведение футболистов было ответом на действия фанатов, которые кидали на поле предметы. Апелляция, однако, осталась без внимания.