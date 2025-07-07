УЕФА оштрафовала Мбаппе и ещё двух игроков «Реала» за провокации в матче с «Атлетико» — AS

Как сообщает AS, форвард «сливочных» Килиан Мбаппе был оштрафован на € 30 тыс., защитник Антонио Рюдигер — на € 40 тыс., а полузащитник Даниель Себальос — на € 20 тыс.
Напомним, футболистов обвинили в провокации в отношении фанатов соперника. Кроме того, все трое получили условную дисквалификацию на один матч под эгидой УЕФА, если подобное повторится. Линия защиты «Реала» строилось на том, что поведение футболистов было ответом на действия фанатов, которые кидали на поле предметы. Апелляция, однако, осталась без внимания.
Напомним, мадридский «Реал» уступил «Атлетико» в ответном матче ⅛ финала ЛЧ на стадионе «Сивитас Метрополитано» (0:1). С таким же счётом в пользу «Реала» завершилась первая игра. В серии пенальти «Реал» оказался сильнее.
Диего Симеоне
Карло Анчелотти
Конор Галлахер
1′
Винисиус Жуниор
70′
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
115′
19
Хулиан Альварес
15
Клеман Лангле
68′
91′
24
Робен Ле Норман
23
Рейнилдо Мандава
98′
3
Сесар Аспиликуэта
114′
4
Конор Галлахер
85′
12
Самуэл Лино
5
Родриго де Пауль
90′
16
Науэль Молина
7
Антуан Гризманн
89′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
66′
89′
10
Анхель Корреа
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
120′
23
Ферлан Менди
83′
20
Франсиско Гарсия
10
Лука Модрич
65′
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
59′
115′
16
Эндрик
11
Родригу
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
39′
65′
17
Лукас Васкес
115′
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти