Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.95
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

УЕФА оштрафовала Мбаппе и ещё двух игроков «Реала» за провокации в матче с «Атлетико» — AS

УЕФА вынес санкции в отношении трёх футболистов «Реала» по итогам ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (0:1 (4:2 пен.)).

Источник: Getty Images

Как сообщает AS, форвард «сливочных» Килиан Мбаппе был оштрафован на € 30 тыс., защитник Антонио Рюдигер — на € 40 тыс., а полузащитник Даниель Себальос — на € 20 тыс.

Напомним, футболистов обвинили в провокации в отношении фанатов соперника. Кроме того, все трое получили условную дисквалификацию на один матч под эгидой УЕФА, если подобное повторится. Линия защиты «Реала» строилось на том, что поведение футболистов было ответом на действия фанатов, которые кидали на поле предметы. Апелляция, однако, осталась без внимания.

Напомним, мадридский «Реал» уступил «Атлетико» в ответном матче ⅛ финала ЛЧ на стадионе «Сивитас Метрополитано» (0:1). С таким же счётом в пользу «Реала» завершилась первая игра. В серии пенальти «Реал» оказался сильнее.

Атлетико
1:0
По пенальти: 2:4
Основное время: 1:0 (1:0)
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
12.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Карло Анчелотти
Голы
Атлетико
Конор Галлахер
1′
Нереализованные пенальти
Реал
Винисиус Жуниор
70′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
115′
19
Хулиан Альварес
15
Клеман Лангле
68′
91′
24
Робен Ле Норман
23
Рейнилдо Мандава
98′
3
Сесар Аспиликуэта
114′
4
Конор Галлахер
85′
12
Самуэл Лино
5
Родриго де Пауль
90′
16
Науэль Молина
7
Антуан Гризманн
89′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
66′
89′
10
Анхель Корреа
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
120′
23
Ферлан Менди
83′
20
Франсиско Гарсия
10
Лука Модрич
65′
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
59′
115′
16
Эндрик
11
Родригу
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
39′
65′
17
Лукас Васкес
115′
Статистика
Атлетико
Реал
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
8
3
Угловые
10
10
Фолы
11
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти