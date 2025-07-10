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Футболисты «Немана» победно стартовали в Лиге конференций

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских клуба проводят 10 июля стартовые поединки квалификации футбольной Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Неман"

Первым свой матч завершил гродненский «Неман», который победил в Ереване армянский «Урарту» со счетом 2:1. На 49-й минуте отличился Антон Сучков, через 5 минут Павел Савицкий забил второй мяч, а в конце игры хозяева сократили отставание.

Вчера в квалификации Лиги чемпионов футболисты минского «Динамо» уступили в Разграде болгарскому «Лудогорцу» со счетом 0:1. Ответная встреча чемпионов Беларуси и Болгарии пройдет 16 июля в венгерском Мезекевешде. Победитель этой пары во втором раунде встретится с хорватской «Риекой», а проигравший переместится в Лигу конференций.

Урарту
1:2
Первый тайм: 0:0
Неман
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
10.07.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Banants Stadium
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