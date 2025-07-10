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Футболисты брестского «Динамо» победили в первом матче Лиги конференций

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» победили «Сутьеску» в первом поединке квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Кадр из трансляции

В середине первого тайма встречи в черногорском Никшиче Артем Быков эффектным дальним ударом поразил ворота хозяев поля, в концовке игры Важко Калежич с пенальти сравнял результат, а потом Мего Юкович срезал мяч в свои ворота, и брестчане выиграли с результатом 2:1.

С таким же счетом гродненский «Неман» победил в Ереване армянский «Урарту», а футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в номинально домашнем матче в венгерском Сомбатхее разгромили северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье — 3:0. Ответные матчи состоятся 17 июля.

Вчера в квалификации Лиги чемпионов футболисты минского «Динамо» уступили в Разграде болгарскому «Лудогорцу» со счетом 0:1. Ответный поединок чемпионов Беларуси и Болгарии пройдет 16 июля в венгерском Мезекевешде. Победитель этой пары во втором раунде встретится с хорватской «Риекой», а проигравший переместится в Лигу конференций.

Сутьеска
1:2
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
10.07.2025, 21:30 (МСК UTC+3)
Stadion Kraj Bistrice
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