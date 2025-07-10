Футболисты брестского «Динамо» победили в первом матче Лиги конференций

В середине первого тайма встречи в черногорском Никшиче Артем Быков эффектным дальним ударом поразил ворота хозяев поля, в концовке игры Важко Калежич с пенальти сравнял результат, а потом Мего Юкович срезал мяч в свои ворота, и брестчане выиграли с результатом 2:1.