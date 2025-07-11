Иосифов помог «Целе» обыграть бывшую команду Березуцкого, тройной успех белорусов и сенсация в Сан-Марино

В четверг он был настоящим лидером — как и подобает капитану. Вел команду за собой, создавал моменты партнерам и забивал. Правда, в одной атаке «Приштины» хозяев поочередно спасли вратарь и перекладина. Но когда стало казаться, что косовары выровняли игру, Байяла отправил их в нокаут. Вступив в отбор в центральной зоне, он дотащил мяч до штрафной, финтом ушел от защитника и из-под него послал мяч в дальний угол. После этого гости выбросили белый флаг, а итоговые 4:0 — не самый худший для них исход, который фактически гарантирует «Шерифу» выход в следующий раунд.