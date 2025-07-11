Иосифов помог «Целе» обыграть бывшую команду Березуцкого, тройной успех белорусов и сенсация в Сан-Марино

Идеальная замена Риеры
«Сабах», несмотря на завоеванный Кубок Азербайджана, в середине июня уволил Василия Березуцкого с поста главного тренера. Заменил его литовец Вальдас Дамбраускас, который получил профессиональное образование в Англии, где поработал в академиях «МЮ» и «Фулхэма». Потом Дамбраускас сменил множество команд в разных странах — родной Литве, Латвии, Словении, Болгарии, Хорватии, Греции, Кипре и Венгрии. «Лудогорец», «Хайдук», ОФИ, «Омония» — достойный послужной список.
Впрочем, российское представительство в «Сабахе» сохранилось, и в четверг в старте появился 23-летний уроженец Хасавюрта Абдулах Хайбулаев. Воспитанник академии «Анжи» начал в «Сабахе» профессиональную карьеру, а прошлый сезон на правах аренды провел в грузинском клубе «Самтредиа». В свою очередь бывший спартаковец Аяз Гулиев остался на скамейке. А за «Целе», который весной сенсационно дошел до четвертьфинала Лиги конференций, играл воспитанник «Локомотива» Никита Иосифов. И как раз он стал тем, кто помог словенцам во второй раз отыграться. Отличная подача россиянина слева в площадь ворот завершилась ударом Ковачевича головой.
Самое интересное случилось в концовке. Для начала чашу весов в свою пользу едва не склонил «Сабах», а за мгновения до финального свистка победу «Целе» принес Хрка. Альберт Риера, который женат на нашей соотечественнице и является обладателем российского паспорта, провел идеальную замену, выпустив автора победного гола на 90-й минуте. «Целе» потерял несколько лидеров, но сохранил удивительное умение добиваться результата «на флажке».
Вдохновение капитана
Самый титулованный клуб Молдавии сейчас уже не гегемон — после восьми подряд титулов «Шериф» уступал чемпионство «Петрокубу» и «Милсами». Однако команда из Тирасполя начала свою европейскую кампанию гораздо успешнее соотечественников («Петрокуб» позже в ЛК проиграл мальтийской «Биркиркаре» — 0:1). Причем уже в первом тайме двойной перевес обеспечил буркиниец Байяла, у которого те же два гола набралось за весь прошлый сезон после перехода из французского «Аяччо».
В четверг он был настоящим лидером — как и подобает капитану. Вел команду за собой, создавал моменты партнерам и забивал. Правда, в одной атаке «Приштины» хозяев поочередно спасли вратарь и перекладина. Но когда стало казаться, что косовары выровняли игру, Байяла отправил их в нокаут. Вступив в отбор в центральной зоне, он дотащил мяч до штрафной, финтом ушел от защитника и из-под него послал мяч в дальний угол. После этого гости выбросили белый флаг, а итоговые 4:0 — не самый худший для них исход, который фактически гарантирует «Шерифу» выход в следующий раунд.
Достойный матч «Актобе»
Занимающий третье место в казахском чемпионате «Актобе» получил очень серьезного соперника, но опроверг прогнозы скептиков и достойно смотрелся в Варшаве. В дебюте поляков даже шокировал отправивший мяч в сетку с острого угла Омиртаев, однако ВАР обнаружил у него микроскопический офсайд. Открыл же счет неожиданным дальним ударом давно выступающий в польском чемпионате новичок варшавян — игрок сборной Армении Бичакчян.
Защищающий ворота «Актобе» Влад не выручил, но потом румынский голкипер не раз спасал гостей. В том числе после опасного удара головой поигравшего в ЦСКА белоруса Шкурина. А капитанскую повязку у «Легии» в концовке получил бывший полузащитник «Урала» Аугустыняк. В составе казахстанцев, которые сохранили интригу перед ответным матчем, тоже было два бывших представителя РПЛ — Сайдахмет («Уфа») и Анджелкович, выступавший за «Акрон» и «Химки».
Кутаисский триллер в Лиге конференций
Кутаисское «Торпедо», за которое с нынешнего сезона играет 33-летний экс-защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, в сверхрезультативной игре одержало, пожалуй, самую драматичную победу игрового дня. По ходу первого тайма открывшие счет вице-чемпионы Грузии позволили «Ордабасы» не только отыграться, но и выйти вперед. Однако в составе «Торпедо» нашлась парочка героев. Во-первых, дважды отличившийся экс-форвард сборной Норвегии Йонсен. Во-вторых, Матей Шимич. Хорват тоже оформил дубль, восстановив равновесие в добавленное к первому тайму время, а потом стал автором победного гола на четвертой компенсированной минуте. Что интересно, на протяжении карьеры Шимич никогда не отличался высокой результативностью. Его норма за сезон — один-два гола. А тут — такое вдохновение в первом в жизни еврокубковом матче 29-летнего защитника.
Пас надежды Гунько-младшего
С середины июня «Урарту» уже не тренирует отработавший в клубе три года экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько. Зато в команде остался его сын Артемий, который в прошлом году играл во второй российской лиге за «Космос» из Долгопрудного. В армянской команде он весной забил два гола, а в четверг Гунько-младший вышел на замену и помог хозяевам сократить отставание в счете. Перехватив мяч, он вывел партнера к воротам блестящим пасом из центрального круга.
Автор голевой передачи во втором тайме сменил другого россиянина — перебравшегося в «Урарту» пять лет назад из «Армавира» Олега Полякова. Кроме него в старте хозяев вышли еще двое наших соотечественников — экс-игрок «Акрона» Максим Палиенко и арендованный у ЦСКА Владислав Яковлев. Однако героями в этот вечер стали белорусские футболисты. Гостевую победу «Неману» обеспечили голы Сучкова и Савицкого, который при счете 0:0 не реализовал пенальти, а в итоге стал автором победного мяча.
Белорусский вечер
Для белорусских клубов четверг стал успешным днем. «Торпедо-БелАЗ», принимая македонские «Работнички» в Венгрии, добился крупной победы. А путь к ней открыл гол полузащитника национальной команды Седько, которому ассистировал арендованный у московского «Торпедо» воспитанник автозаводцев Александр Орехов. Сменивший его по ходу второго тайма Побудей удвоил преимущество команды из Жодино, а добил соперника запомнившийся игрой в минском «Динамо» нигериец Альфред. Весну он без особого успеха провел в нашей первой лиге за «Шинник» (8 матчей), но снова начал забивать, вернувшись в Белоруссию.
А брестскому «Динамо», которое едва не упустило победу в Черногории, могло не хватить красивейшего дальнего удара Быкова. «Сутьеска» отыгралась с пенальти на 90-й минуте, однако в добавленное арбитром время чашу весов в динамовскую пользу склонил автогол.
Добавим, что за победителей сыграли неплохо выступавший в свое время за «Рубин» Игорь Коновалов и начинавший профессиональную карьеру в «Ленинградце» Егор Корцов. Вернулся в Брест Роман Юзепчук, выступавший в московском «Торпедо» и «Химках», которые до своей ликвидации отдавали латераля в аренду саратовскому «Соколу».
Казус «Пюника»
Главная сенсация игрового дня — поражение «Пюника» в Сан-Марино. Казалось, армянская команда свой гол забьет. Не сейчас — так в следующей атаке. Или в другом эпизоде. Однако время шло, а отличились хозяева. Классный удар, поставив корпус в штрафной, нанес Манфрони. В концовке же «Тре Фиори» спасали 39-летний итальянский вратарь Нарди и самоотверженная игра защитников. «Пюник» не вошел, а вляпался в историю.
Через неделю команде, за которую сыграли воспитанник «Локомотива» Даниил Куликов и бывший защитник «Амкара» Милькович, предстоит реабилитироваться. Иного результата, кроме прохода в следующий раунд, от «Пюника» не ждут. А «Тре Фиори» продолжает писать еврокубковую историю Сан-Марино. В 2018-м они первыми в стране прошли один раунд, а в 2022-м — тоже впервые — выиграли на чужом поле.
Андрей Кузичев