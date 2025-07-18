Гродненский «Неман» обыграл футболистов «Урарту» в Лиге конференций

Сегодня в венгерском Дьере обладатели Кубка Беларуси разгромили армянский «Урарту» — 4:0. В конце первого тайма Павел Савицкий открыл счет, а после перерыва Егор Зубович, Сергей Пушняков и Максим Кравцов довели дело до разгрома. На прошлой неделе в Ереване команда Игоря Ковалевича также была сильнее — 2:1. Во втором раунде квалификации соперником «Немана» будет словацкий «Кошице».