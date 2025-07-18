Футболисты брестского «Динамо» завершили выступление в Лиге конференций

Сегодня в номинально домашнем поединке в венгерском Залаэгерсеге подопечные Александра Седнева уступили черногорской «Сутьеске» с результатом 0:2. Неделю назад в Никшиче брестчане выиграли со счетом 2:1. Во втором раунде чкрногорцев ждет встреча с израильским «Бейтаром» из Иерусалима.
Ранее футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» дважды переиграли северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье — 3:0 и 1:0. Во втором раунде автозаводцы дважды встретятся с израильским «Маккаби» из Хайфы.
Гродненский «Неман» также уверенно прошел армянский «Урарту» из Еревана — 2:1 и 4:0, и теперь сыграет со словацким «Кошице».
В Лиге конференций выступят и футболисты минского «Динамо». В первом квалификационном круге Лиги чемпионов уступили по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» — 0:1 и 2:2. Теперь минчане переходят во второй раунд квалификации ЛК, в котором будут соперничать с албанским клубом «Эгнатия». Матчи состоятся 24 и 31 июля.
Сергей Ковальчук
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