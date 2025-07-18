Футболисты брестского «Динамо» завершили выступление в Лиге конференций

В Лиге конференций выступят и футболисты минского «Динамо». В первом квалификационном круге Лиги чемпионов уступили по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» — 0:1 и 2:2. Теперь минчане переходят во второй раунд квалификации ЛК, в котором будут соперничать с албанским клубом «Эгнатия». Матчи состоятся 24 и 31 июля.