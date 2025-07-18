Футболисты брестского «Динамо» завершили выступление в Лиге конференций

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
П 5:6
Партизан
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ла Фиорита
2
:
Вардар
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Клаксвик
2
:
СИК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Р
8
:
Малишево
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Клифтонвилл
2
:
Сент-Джозефс
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Брс
0
:
Сутьеска
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Приштина
2
:
Шериф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Целе
3
:
Сабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 1:3
Хапоэль Беэр-Шева
1
:
Левски
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизани
0
:
Нымме Калью
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Неман
4
:
Урарту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЧФР
3
:
Пакш
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Копер
3
:
Железничар
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хеккен
2
:
Спартак Тр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Силекс
2
:
Дечич
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хаверфордуэст
2
:
Флориана
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Петрокуб
3
:
Биркиркара
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дюделанж
2
:
Атлетик Э
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пенибонт
1
:
Жальгирис К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пайде
4
:
Мэгпайс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ильвес
0
:
Шахтер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Актобе
0
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ХИК
5
:
Рунавик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ордабасы
1
:
Торпедо Кт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пюник
5
:
Тре Фиори
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хегельманн Литауэн
0
:
Сент-Патрик'с Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Работнички
0
:
Торпедо-БелАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Флора
1
:
Валюр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дила
1
:
Расинг Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Колома
0
:
Борац Б-Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Даугавпилс
2
:
Влазния
4
П1
X
П2

Футболисты брестского «Динамо» завершили выступление в Лиге конференций

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» завершили выступление в Лиге конференций после первого раунда квалификации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: dynamo-brest.by

Сегодня в номинально домашнем поединке в венгерском Залаэгерсеге подопечные Александра Седнева уступили черногорской «Сутьеске» с результатом 0:2. Неделю назад в Никшиче брестчане выиграли со счетом 2:1. Во втором раунде чкрногорцев ждет встреча с израильским «Бейтаром» из Иерусалима.

Ранее футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» дважды переиграли северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье — 3:0 и 1:0. Во втором раунде автозаводцы дважды встретятся с израильским «Маккаби» из Хайфы.

Гродненский «Неман» также уверенно прошел армянский «Урарту» из Еревана — 2:1 и 4:0, и теперь сыграет со словацким «Кошице».

В Лиге конференций выступят и футболисты минского «Динамо». В первом квалификационном круге Лиги чемпионов уступили по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» — 0:1 и 2:2. Теперь минчане переходят во второй раунд квалификации ЛК, в котором будут соперничать с албанским клубом «Эгнатия». Матчи состоятся 24 и 31 июля.

Динамо Брс
0:2
Первый тайм: 0:0
Сутьеска
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
17.07.2025, 21:30 (МСК UTC+3)
ZTE Arena
Главные тренеры
Сергей Ковальчук
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти