«Неман» проиграл на старте 3-го круга квалификации Лиги конференций УЕФА

Встречу в фарерском Торсхавне команда Игоря Ковалевича начала очень активно, заставив хозяев в основном обороняться, но все атаки «Немана» к взятию ворот не привели. Северяне постепенно освоились и на 26-й минуте игры Рене Йоенсен, воспользовавшись ошибкой гостей в штрафной площади, открыл счет. А за минуту до перерыва еще одна острая контратака фарерцев завершиась голом Палла Клетцарда. Во втором тайме в составе «Немана» произошли сразу три замены, но резкого усиления игры не произошло. Потом последовали еще две замены, но и они не помогли отыграться. Ответный поединок за попадание в плей-офф состоится 14 августа в венгерском Сегеде. Победитель противостояния «Немана» и «Клаксвика» в борьбе за выход в основной этап ЛК будет соперничать с испанским «Райо Вальекано» из Мадрида.