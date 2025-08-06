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«Неман» проиграл на старте 3-го круга квалификации Лиги конференций УЕФА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» уступили фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:2 на старте третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Встречу в фарерском Торсхавне команда Игоря Ковалевича начала очень активно, заставив хозяев в основном обороняться, но все атаки «Немана» к взятию ворот не привели. Северяне постепенно освоились и на 26-й минуте игры Рене Йоенсен, воспользовавшись ошибкой гостей в штрафной площади, открыл счет. А за минуту до перерыва еще одна острая контратака фарерцев завершиась голом Палла Клетцарда. Во втором тайме в составе «Немана» произошли сразу три замены, но резкого усиления игры не произошло. Потом последовали еще две замены, но и они не помогли отыграться. Ответный поединок за попадание в плей-офф состоится 14 августа в венгерском Сегеде. Победитель противостояния «Немана» и «Клаксвика» в борьбе за выход в основной этап ЛК будет соперничать с испанским «Райо Вальекано» из Мадрида.

В первом круге квалификации Лиги конференций «Неман» дважды обыграл армянский «Урарту» из Еревана — 2:1 и 4:0, а затем оказался сильнее футболистов словацкого «Кошице» — 3:2 и 1:1. После второго раунда из еврокубковых турниров выбыли минское «Динамо» и жодинское «Торпедо-БелАЗ», а брестское «Динамо» завершило свой еврокубковый сезон после первого этапа квалификации ЛК.

Клаксвик
2:0
Первый тайм: 0:0
Неман
Футбол, Лига конференций, 3-й отборочный раунд
5.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Torsvollur
Главные тренеры
Магне Хосет
Игорь Ковалевич
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти