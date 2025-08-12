Главный тренер ПСЖ назвал своим личным решением исключение Доннаруммы из состава

Доннарумме 26 лет, он выступает за ПСЖ с 2021 года. Вместе с командой он четырежды становился чемпионом Франции, два раза — обладателем кубка страны. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году. В сезоне-2024/25 Доннарумма провел за ПСЖ 47 матчей, 17 из которых — «на ноль».