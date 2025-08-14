Сафонов стал обладателем Суперкубка УЕФА в составе «ПСЖ», это его пятый трофей в Европе

Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В минувшем сезоне Матвей принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.