Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.55
П2
8.25
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.95
П2
2.50
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.86
П2
4.20
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.27
П2
2.30
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.52
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.68
П2
2.94
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.33
П2
4.37
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.02
П2
3.05
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.29
X
4.62
П2
1.56
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.25
П2
12.50
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.43
П2
1.40
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.43
П2
3.64
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.16
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.06
П2
3.26
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Луис Энрике: задача «ПСЖ» — выиграть две Лиги чемпионов подряд

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о целях команды на новый сезон.

Источник: Чемпионат.com

«Продолжать входить в историю. Эта цель, которую я преследую с первого дня, как приехал сюда. На текущий момент нам это удаётся, однако очень сложно выиграть Лигу чемпионов дважды подряд. Но это наша цель. Мы очень амбициозны. Знаем, что это будет сложно, но для такого менталитета подобное нормально. Всё будет зависеть от нас, нашего уровня», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В минувшем сезоне французский гранд выиграл Лигу чемпионов, победив в финале турнира «Интер» со счётом 5:0. Также команда Энрике стала чемпионом Франции и завоевала Кубок и Суперкубок страны.

Футбол. Франция
17.08
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.99
П2
1.34