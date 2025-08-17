Ричмонд
Сафонов и Забарный летели на Суперкубок УЕФА в соседних креслах, пишут СМИ

Футболисты «ПСЖ» Сафонов и Забарный летели на Суперкубок УЕФА в соседних креслах.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов летел на матч Суперкубка УЕФА, сидя рядом с украинским защитником Ильей Забарным, сообщает Paris No Limit в соцсети X.

В четверг в итальянском городе Удине «ПСЖ» в серии пенальти победил английский «Тоттенхэм» и стал обладателем Суперкубка УЕФА. Как ранее сообщали СМИ, новичок «ПСЖ» Забарный провел разговор с Матвеем Сафоновым после своего перехода в команду. При этом отмечалось, что клуб принял меры предосторожности после подписания украинца в команду, где выступает россиянин.

Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». Контракт 26-летнего россиянина с «ПСЖ» рассчитан до 2029 года. Как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, «ПСЖ» намерен расстаться с Сафоновым после подписания контракта с Забарным, на котором настаивал главный тренер французской команды Луис Энрике. При этом российский вратарь не проявляет желания покидать клуб.