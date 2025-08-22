Яркий матч Иосифова, Чалов без голов с февраля, армянский «Ноа» в шаге от еврокубковой осени

В обоих случаях было близко к голу, только к перерыву преимущества добилась выжавшая максимум из стандарта «Риека». В ответ же гости ничего толком не предложили. Разве что главный талант ПАОК Константелиас запомнился относительно опасным, но неточным ударом. В свою очередь Чалов попал в ту точку, где находился вратарь. Голы Федора, который не отличался в официальных матчах с февраля, нужны через неделю. В противном случае команда из Салоник отправится в третий по статусу еврокубок. В этой же игре Рэзван Луческу поменял Чалова на 75-й минуте, а Оздоева — по истечении часа игры.