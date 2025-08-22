Ричмонд
Яркий матч Иосифова, Чалов без голов с февраля, армянский «Ноа» в шаге от еврокубковой осени

Главные события первых матчей 4-го отборочного раунда в Лиге Европы и Лиге конференций.

«Целе» остался один шаг

«Целе», который мечтает о втором подряд выходе в основной раунд ЛК, начал сверхактивно. В первой же атаке после образцовой подачи российского легионера Никиты Иосифова штанга остановила удар Поплатника головой, а вторая попытка форварда завершилась тем, что его выстрел с нескольких метров голкипер «Баника» остановил лицом. Но в итоге самая активная парочка в составе словенской команды организовала быстрое взятие ворот. Судьи его, правда, засчитали не сразу, но ВАР подтвердил, что закручивавший мяч к площади ворот Иосифов не находился в офсайде.

Футбол
Лига конференций 2025/2026
Раунд плей-офф, 21.08.2025, 21:00
Целе
1
Баник О
0

Не обошлось без удачи в виде срезки защитника, но в целом хозяева имели все основания сетовать на отсутствие фарта. Так, Забуковник с интервалом в несколько минут отметился попаданием в каркас ворот, а потом травмировался и покинул поле на носилках. Поплатник же испортил еще один пас прекрасно игравшего Иосифова и метров с шести запустил мяч выше ворот. Как же было бы обидно, используй чехи свой первый же толковый момент на последней минуте перед перерывом, однако проскучавший целый тайм в воротах Лебан спас «Целе» в невероятно сложной ситуации.

Во второй половине работы у него стало больше, однако инициативой продолжали владеть словенцы. Хватит ли им минимальной победы, станет понятно через неделю. В этот же раз наиграли они больше, чем на единственный гол. А лучший в этот вечер игрок «Целе» Иосифов мог отличиться в концовке, резко пробив в ближний верхний угол. «Баник» спас повысивший его шансы на итоговый успех голкипер. Но не будем забывать, что команда Альберта Риеры умеет играть в гостях, где быстрые игроки получают свободное пространство.

Футбол
Лига Европы 2025/2026
Раунд плей-офф, 21.08.2025, 21:45
Риека
1
ПАОК
0

ПАОК не отыгрался

У Федора Чалова в ПАОК скоро появится серьезный конкурент — вернувшийся в Европу после выступлений в МЛС и мексиканской лиге форвард сборной Греции Якумакис. Пока же бывший армеец — как и другой наш легионер Магомед Оздоев — начал игру в Хорватии в стартовом составе. Дебют этой встречи остался за «Риекой», но постепенно «двуглавые орлы» стали перехватывать инициативу. Приехавший на родину новичок ПАОК Иванушец для начала сотряс перекладину. Потом зацепившийся за мяч в штрафной Чалов отдал пас назад, и вратарю пришлось вылавливать мяч в углу после удара Оздоева.

В обоих случаях было близко к голу, только к перерыву преимущества добилась выжавшая максимум из стандарта «Риека». В ответ же гости ничего толком не предложили. Разве что главный талант ПАОК Константелиас запомнился относительно опасным, но неточным ударом. В свою очередь Чалов попал в ту точку, где находился вратарь. Голы Федора, который не отличался в официальных матчах с февраля, нужны через неделю. В противном случае команда из Салоник отправится в третий по статусу еврокубок. В этой же игре Рэзван Луческу поменял Чалова на 75-й минуте, а Оздоева — по истечении часа игры.

Чутье Николича

Футбол
Лига Европы 2025/2026
Раунд плей-офф, 21.08.2025, 21:00
Панатинаикос
2
Самсунспор
1

В четверг свои матчи провели сразу три команды, которые возглавляют работавшие прежде в РПЛ специалисты. Добиться же победы смог только экс-наставник «Спартака» Руй Витория. Причем его «Панатинаикосу» в противостоянии с крепким «Самсунспором» пришлось отыгрываться, и волевая победа станет эмоциональным допингом перед визитом в Турцию. Шансы «Пао» гораздо выше, чем у «Слована» Владимира Вайсса, который проиграл дома «Янг Бойз».

Футбол
Лига конференций 2025/2026
Раунд плей-офф, 21.08.2025, 21:00
Андерлехт
1
АЕК
1

При этом у обеих команд есть запасной аэродром в виде Лиги конференций, тогда как АЕК Марко Николича изначально выступает в младшем еврокубке и не имеет права на ошибку. Тем ценнее ничья в Брюсселе, где греков заставили отыгрываться ярко играющие на старте сезона Торган Азар и отличившийся с его передачи Дольберг. Датчанин забил в четырех из пяти еврокубковых матчей «Андерлехта». Однако бельгийцев оставила без победу удачная замена Николича. Причем сыграла неожиданная ставка, так как сравнявший счет швед Элиассон не выходил на поле с начала июля и сумел образцово вернуться в игру.

Выученный урок

Футбол
Лига конференций 2025/2026
Раунд плей-офф, 21.08.2025, 21:00
Неман
0
Райо Вальекано
1

Когда «Неман» в драматичном противостоянии прошел фарерский «Клаксвик», главный тренер команды из Гродно Игорь Ковалевич дал клубном пресс-службе очень эмоциональный комментарий: «Передаем привет белорусским сантехникам и электрикам, ####. Кто там жало свое открыл, что мы играли с электриками. Так что этим ассенизаторам привет, ####».

Что ж, сейчас к уровню соперника последней оставшейся в еврокубках белорусской команды придраться не мог никто. «Райо Вальекано» был очевидным фаворитом, даже устроив мощную ротацию по сравнению с первым туром испанского чемпионата. И как раз мощный резерв «пчел» оказался ключевым фактором в игре, где «Неман» с вышедшим на замену на 63-й минуте россиянином Юрием Клочковым мог претендовать на ничью. Ближе к окончанию игры победный гол организовали джокеры гостей Паласон и Альваро Гарсия.

Футбол
Лига конференций 2025/2026
Раунд плей-офф. Путь чемпионов, 21.08.2025, 21:00
Олимпия Л
1
Ноа
4

«Все плохое — это моя вина, а все хорошее — заслуга игроков», — взял на себя удар возглавивший «Ноа» летом хорватский специалист Сандро Перкович. Проигрыш гибралтарскому «Линкольн Ред Импс» в ЛЕ стал для чемпионов Армении чувствительным ударом, однако урок выучен, и Ереван — как и год назад — получит еврокубковую осень. Сомнений в этом после первого матча в Любляне практически не осталось.

Причем тон в атаке задавали те, кто губил моменты в предыдущем раунде. Яколиш открыл счет, а поигравший недолго за «Ротор» Улад Омар и вовсе оформил хет-трик. Оборона же гостей, где стабильно играет воспитанник «Зенита» Сергей Мурадян, позволила «Олимпии» забить лишь раз. Для словенцев в этом сезоне настоящим кошмаром стали встречи с командами постсоветского пространства: из квалификации Лиги чемпионов «Олимпия» выбыла по итогам противостояния с «Кайратом».

Андрей Кузичев