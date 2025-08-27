«Зенит» поздравил «Кайрат» с выходом казахстанского клуба в общий этап Лиги чемпионов

Сине-бело-голубые опубликовали видео с защитником команды Нуралы Алипом, смотрящим прямую трансляцию игры «Кайрата» с «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.), которая определяла, какой клуб выйдет в общий этап соревнования.
«Кайрат» — в Лиге чемпионов! В первый раз, да", — сказал в ролике Алип.
«Алга! Присоединяемся к Нурику и поздравляем “Кайрат” с выходом в Лигу чемпионов», — написала пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.
Отметим, что «Кайрат» впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.
Ранее в осенней стадии еврокубков «Кайрат» принимал участие только в сезоне-2021/2022. Тогда жёлто-чёрные прошли в первом раунде отбора Лиги чемпионов «Маккаби» из Хайфы, но на следующем этапе уступили «Црвене Звезде».
Рафаэль Уразбахтин
Брендан Роджерс
