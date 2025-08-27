«Зенит» поздравил «Кайрат» с выходом казахстанского клуба в общий этап Лиги чемпионов

Ранее в осенней стадии еврокубков «Кайрат» принимал участие только в сезоне-2021/2022. Тогда жёлто-чёрные прошли в первом раунде отбора Лиги чемпионов «Маккаби» из Хайфы, но на следующем этапе уступили «Црвене Звезде».