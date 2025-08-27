Ричмонд
«Зенит» поздравил «Кайрат» с выходом казахстанского клуба в общий этап Лиги чемпионов

«Зенит» в телеграм-канале поздравил казахстанский «Кайрат» с выходом в общий этап Лиги чемпионов.

Сине-бело-голубые опубликовали видео с защитником команды Нуралы Алипом, смотрящим прямую трансляцию игры «Кайрата» с «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.), которая определяла, какой клуб выйдет в общий этап соревнования.

«Кайрат» — в Лиге чемпионов! В первый раз, да", — сказал в ролике Алип.

«Алга! Присоединяемся к Нурику и поздравляем “Кайрат” с выходом в Лигу чемпионов», — написала пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Отметим, что «Кайрат» впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Ранее в осенней стадии еврокубков «Кайрат» принимал участие только в сезоне-2021/2022. Тогда жёлто-чёрные прошли в первом раунде отбора Лиги чемпионов «Маккаби» из Хайфы, но на следующем этапе уступили «Црвене Звезде».

Кайрат
0:0
По пенальти: 3:2
Основное время: 0:0 (0:0)
Селтик
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
26.08.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Брендан Роджерс
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти