«Кайрат», «Пафос» и «Буде-Глимт» впервые в Лиге чемпионов! Увидим в главном еврокубке Хайкина, Сорокина и клуб российского бизнесмена

Матч жизни «Кайрата» и Анарбекова
После сенсационной ничьей в Глазго Рафаэль Уразбахтин обратился к своим игрокам: «Футбол — это такая игра, где все возможно. Вы сами убедились сегодня, что можете играть на хорошем уровне с любым соперником. Сейчас мы находимся, можно сказать, в шаге от нашей мечты. Для каждого из нас предстоит, наверное, самый важный матч в жизни. Постараемся реализовать нашу мечту. Поверьте, это все в наших силах, в наших ногах, руках и в нашей голове».
Вместе с тем главный тренер «Кайрата» уже накануне игры в Алма-Ате говорил об опасности соперника и о том, что неделю назад «Селтик», возможно, недооценил чемпионов Казахстана. При этом Уразбахтину требовалось разобраться с кадровыми проблемами, так как главный талант страны Сатпаев досаднейшим образом нарвался на дисквалификацию из-за перебора предупреждений, а основной вратарь Заруцкий не восстановился после травмы. Сменил его Анарбеков, который прошлой осенью в составе молодежной сборной Казахстана получил победный опыт противостояния шотландцам в отборочном турнире первенства Европы.
До середины первого тайма его оставляли без работы активность хозяев на чужой половине поля (пусть и без реальных моментов), а также надежная оборона во главе с бывшими защитниками «Краснодара» Александром Мартыновичем и Егором Сорокиным. Когда же потребовалось, Анарбеков вытащил из-под перекладины удар головой в исполнении Форреста. Этот эпизод стал самым ярким до перерыва, а во второй половине дошло до жаркой ситуации у ворот «кельтов». Арбитр посчитал, что Шмайхель сыграл рукой после паса собственного защитника (очень неудобного) и назначил свободный удар. «Селтик» в итоге отбился.
Все могло закончиться в основное время. На 86-й минуте Маэда с центра поля убежал один на один, но под давлением пытавшегося исправить ситуацию Мартыновича ударил выше. А дальше пришло время Анарбекова. Если бы не его спасения, никакой серии пенальти не случилось бы. Там же — как и в противостоянии со «Слованом» — все сложилось по сценарию «Кайрата». Мартынович с Сорокиным снова были безупречны, а молодой вратарь выдал игру жизни. Анарбеков взял два первых удара от Иды и Маккована, после чего закрыл серию, выиграв дуэль у главного неудачника вечера Маэды. Исторический успех «Кайрата», повторившего достижение «Астаны», которая прорвалась в групповой турнир десять лет назад.
Новый уровень
По большому счету в этой паре все было ясно после первой игры, и «Буде-Глимт» после домашних 5:0 оставалось лишь оформить первый в истории выход в основной этап главного еврокубка. А если кто-то верил в австрийское чудо, то мечты «Штурма» были разбиты в зародыше очередным прекрасным пасом Хауге. Разобрался же с вратарем новичок «Буде» Йоргенсен, которого летом за 3 миллиона евро купили у датского «Ольборга». Самый большой трансфер норвежцев в 2025 году точно окупится, а вингер получит заряд уверенности после первого гола в новой команде.
Никите Хайкину, правда, не удалось сыграть на ноль, но вопросов к российскому вратарю нет никаких. Джатта отличился на добивании, которому предшествовал остановленный голкипером удар с нескольких метров в исполнении Хорвата.
А в середине второго тайма в одну атаку уместились спасение Хайкина, попадание в штангу и удар номер три, остановленный пришедшим на выручку защитником. Были еще крутые сейвы, но капитулировать все же пришлось из-за рикошета от собственного игрока. Это, впрочем, ничего не меняло и вряд ли по-настоящему утешило хозяев.
«Буде» созрел для Лиги чемпионов, а тренирующий желто-черных восьмой год Кьетиль Кнутсен проделал фантастическую работу. В 2017 году он пришел в вылетевшую во второй дивизион команду в роли ассистента и год спустя стал главным. С тех пор «Буде» выиграл четыре чемпионских титула, а в континентальных турнирах шел строго по восходящей. Сначала был прорыв в четвертьфинал Лиги конференций. В прошлом сезоне скандинавы играли в полуфинале Лиги Европы, а теперь вышли на новый уровень с российским вратарем. Другой же наш голкипер — травмированный сейчас Даниил Худяков — выступит со «Штурмом» во втором по статусу еврокубке.
Роковой фол Тикнизяна и чудо-гол бывшего торпедовца
«Црвена Звезда» в первом тайме не выглядела командой, которая способна переломить ситуацию после домашнего поражения. Однако после перерыва сербы стали усиливать давление. В том числе за счет опыта своих джокеров — 36-летнего экс-форварда «Интера» Арнаутовича и немало поигравшего в лигах топ-5 Радоньича. Впрочем, переломным едва не оказался успех вышедшего в старте Иванича. Капитан белградцев пробил с линии штрафной, и на помощь ему пришел рикошет от Лукассена.
Активен был Наир Тикнизян, чья атака была заблокирована защитниками. А в концовке основного времени бывший игрок «Локомотива» пришел на помощь центру обороны, и под его давлением промахнулся оказавшийся на отличной позиции Бруно. Вот только необязательный фол Тикнизяна на фланге оказался для «Звезды» роковым. Правда, таких подач со стандартов от бровки в каждой игре достаточно, а удар, который исполнил Жажа, — настоящее искусство. Отыгравший в свое время в РПЛ семь матчей за «Торпедо» бразилец с лета по невероятной траектории отправил мяч в «девятку». Фантастический результат для дебютирующего в еврокубах кипрского клуба «Пафос», которым владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин.
Автор: Андрей Кузичев