«Кайрат», «Пафос» и «Буде-Глимт» впервые в Лиге чемпионов! Увидим в главном еврокубке Хайкина, Сорокина и клуб российского бизнесмена

Все могло закончиться в основное время. На 86-й минуте Маэда с центра поля убежал один на один, но под давлением пытавшегося исправить ситуацию Мартыновича ударил выше. А дальше пришло время Анарбекова. Если бы не его спасения, никакой серии пенальти не случилось бы. Там же — как и в противостоянии со «Слованом» — все сложилось по сценарию «Кайрата». Мартынович с Сорокиным снова были безупречны, а молодой вратарь выдал игру жизни. Анарбеков взял два первых удара от Иды и Маккована, после чего закрыл серию, выиграв дуэль у главного неудачника вечера Маэды. Исторический успех «Кайрата», повторившего достижение «Астаны», которая прорвалась в групповой турнир десять лет назад.