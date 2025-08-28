ПСЖ с Сафоновым в составе сыграет на общем этапе Лиги чемпионов против «Барселоны»

ТАСС, 28 августа. Действующий победитель футбольной Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» сыграет на общем этапе нового сезона турнира против испанской «Барселоны». Жеребьевка проходит в Монако.
Также ПСЖ сыграет на общем этапе с германскими «Баварией» и «Байером», итальянской «Аталантой», португальским «Спортингом», испанским «Атлетиком», английскими «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом».
На жеребьевке 36 команд распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу. Каждый клуб проведет на общем этапе по восемь матчей (по два с клубами из каждой корзины).
Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. В прошлом сезоне ПСЖ впервые стал его победителем, обыграв в финале итальянский «Интер» (5:0).