Минское «Динамо» сыграет с «Ордабасы» в Юношеской лиге УЕФА

В первом квалификационном раунде Пути чемпионов футболисты минского «Динамо» (U-19) будут соперничать со сверстниками из казахстанского клуба «Ордабасы» из Шымкента. Первый матч состоится 17 сентября, ответный поединок пройдет 1 октября. Победитель этого противостояния сыграет во втором круге с болгарским «Лудогорцем» из Разграда. Эти встречи состоятся 22 октября и 5 ноября.