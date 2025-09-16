«Юнион» обыграл ПСВ в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Филипс» (Эйндховен, Нидерланды). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия).
Промис Дэвид на девятой минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. Ануар Аит-Эль-Хадж на 39-й минуте удвоил преимущество команды. Кевин Мак Аллистер на 81-й минуте увеличил разрыв в счёте. Рубен ван Боммел на 90-й минуте отыграл один мяч.
В следующем туре ПСВ 1 октября сыграет в гостях с «Байером», «Юнион» в тот же день примет на своём поле «Ньюкасл Юнайтед».
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
16.09.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Philips Stadion
Главные тренеры
Петер Бос
Себастьян Поконьоли
Голы
ПСВ
Рубен ван Боммел
90′
Юнион
Промис Дэвид
9′
Ануар Аит Эль-Хадж
39′
Кевин Макаллистер
81′
Составы команд
ПСВ
32
Матей Коварж
8
Сержиньо Дест
3
Ярек Гасеровски
23
Джоуи Верман
5
Иван Перишич
7
Рубен ван Боммел
6
Райан Фламинго
34
Исмаэль Сайбари
74′
10
Пауль Ваннер
22
Йерди Схаутен
46′
2
Анасс Салах-Эддин
9
Рикардо Пепи
74′
21
Майрон Боаду
80′
27
Деннис Ман
4
Армандо Обиспо
46′
20
Гус Тил
Юнион
37
Кьелл Схерпен
25
Анан Халаили
48
Федде Лейсен
4
Матиас Расмуссен
8
Адем Зорган
22
Уссейну Ньянг
5
Кевин Макаллистер
16
Кристиан Берджесс
10
Ануар Аит Эль-Хадж
75′
6
Камиль ван де Перре
12
Промис Дэвид
67′
13
Кевин Родригес
88′
Статистика
ПСВ
Юнион
Удары (всего)
10
18
Удары в створ
3
8
Угловые
7
7
Фолы
9
9
Офсайды
0
8
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти