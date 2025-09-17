Футболисты «Реала» в меньшинстве обыграли «Марсель» в матче Лиги чемпионов

МАДРИД, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты испанского «Реала» дома со счетом 2:1 обыграли французский «Марсель» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
В составе победителей оба мяча с пенальти забил Килиан Мбаппе (29-я, 81-я минуты). У «Марселя» отличился Тимоти Веа (22). На 72-й минуте защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил прямую красную карточку и был удален с поля.
«Реал» и «Марсель» провели первый очный матч с сезона-2009/10, тогда команды играли на групповом этапе Лиги чемпионов, в обеих играх сильнее был «Реал» (3:0, 3:1). «Реал» является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов, команда выиграла трофей 15 раз. «Марсель» побеждал в турнире в 1993 году, став первым французским клубом, выигравшим титул.
Во втором туре «Реал» на выезде сыграет с казахстанским «Кайратом», «Марсель» примет нидерландский «Аякс». Обе встречи пройдут 30 сентября.
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
