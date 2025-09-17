Ричмонд
Футболисты «Реала» в меньшинстве обыграли «Марсель» в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: Reuters

МАДРИД, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты испанского «Реала» дома со счетом 2:1 обыграли французский «Марсель» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В составе победителей оба мяча с пенальти забил Килиан Мбаппе (29-я, 81-я минуты). У «Марселя» отличился Тимоти Веа (22). На 72-й минуте защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил прямую красную карточку и был удален с поля.

«Реал» и «Марсель» провели первый очный матч с сезона-2009/10, тогда команды играли на групповом этапе Лиги чемпионов, в обеих играх сильнее был «Реал» (3:0, 3:1). «Реал» является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов, команда выиграла трофей 15 раз. «Марсель» побеждал в турнире в 1993 году, став первым французским клубом, выигравшим титул.

Во втором туре «Реал» на выезде сыграет с казахстанским «Кайратом», «Марсель» примет нидерландский «Аякс». Обе встречи пройдут 30 сентября.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Реал
2:1
Первый тайм: 1:1
Марсель
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
16.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Роберто Де Дзерби
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
29′
Килиан Мбаппе
81′
Марсель
Тимоти Веа
22′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
90′
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
35′
10
Килиан Мбаппе
3
Эдер Милитау
54′
24
Дин Хейсен
12
Трент Александр-Арнолд
5′
2
Даниэль Карвахаль
72′
15
Арда Гюлер
74′
17
Рауль Асенсио
30
Франко Мастантуоно
63′
21
Браим Диас
11
Родригу
63′
7
Винисиус Жуниор
Марсель
1
Херонимо Рульи
10
Мэйсон Гринвуд
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
32
Факундо Медина
75′
5
Леонардо Балерди
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
28
Бенжамен Павар
46′
87′
4
Конрад Джейден Иган-Райли
33
Эмерсон
78′
62
Микаэль Мурильо
22
Тимоти Веа
78′
9
Амин Гуири
17
Мэтт О`Райли
66′
18
Артур Вермерен
19
Жоффре Кондогбья
66′
14
Игор Пайшан
Статистика
Реал
Марсель
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
26
15
Удары в створ
15
5
Угловые
9
4
Фолы
9
14
Офсайды
1
3
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти