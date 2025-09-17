Тяжёлый старт для «Реала» в ЛЧ! Вырвали победу в конце, но потеряли двух защитников

Первый тайм прошёл в очень высоком темпе. Игра больше напоминала баскетбольный матч, где почти каждая атака завершается броском по кольцу. В Мадриде же можно было сбиться со счёта ударов. «Реал» пробил восемь раз за 15 минут — запредельный показатель! Мбаппе приложился «ножницами» — мяч прошёл рядом со штангой. Это мог быть гол-шедевр! Мастантуоно протолкнул мяч мимо вратаря — штанга. Мбаппе убрал на замахе защитника, но голкипер Херонимо Рульи остановил удар француза.