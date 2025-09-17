Тяжёлый старт для «Реала» в ЛЧ! Вырвали победу в конце, но потеряли двух защитников

«Реал» и «Марсель» не встречались друг с другом в Лиге чемпионов с 2009 года. Тогда испанский клуб набрал три очка — как и в трёх остальных матчах. Столичная команда снова победила, хотя потратила немало усилий.
Хаби Алонсо оставил в запасе Винисиуса Жуниора, а в атакующей группе с первых минут появились Родриго, Арда Гюлер, Франко Мастантуоно и Килиан Мбаппе. Джуд Беллингем оказался в резерве — хорошая новость для болельщиков испанской команды. В межсезонье англичанин перенёс операцию на травмированном плече и уже восстановился. У «Марселя» в центре нападения вышел Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец знает, как обыгрывать «Реал», ведь он делал это в составе «Барселоны».
Первый тайм прошёл в очень высоком темпе. Игра больше напоминала баскетбольный матч, где почти каждая атака завершается броском по кольцу. В Мадриде же можно было сбиться со счёта ударов. «Реал» пробил восемь раз за 15 минут — запредельный показатель! Мбаппе приложился «ножницами» — мяч прошёл рядом со штангой. Это мог быть гол-шедевр! Мастантуоно протолкнул мяч мимо вратаря — штанга. Мбаппе убрал на замахе защитника, но голкипер Херонимо Рульи остановил удар француза.
Казалось, что в такой ситуации гол в ворота «Марселя» — дело времени. Правда, «Реалу» пришлось делать замену уже на пятой минуте — Трент Александер-Арнольд схватился за заднюю поверхность бедра. Вместо него вышел опытный Дани Карвахаль, который сразу же получил капитанскую повязку.
«Марсель» слабо играл в обороне, однако создавал моменты у чужих ворот. Тимоти Веа зарядил в дальнюю девятку — американцу немного не хватило точности. Но через восемь минут он отправил мяч туда, куда нужно. Всё началось с того, что Мэйсон Гринвуд накрыл Гюлера. Мгновенная контратака «Марселя», результативный пас англичанина, голевое касание Веа.
Впрочем, «Реал» отыгрался уже спустя семь минут. Жоффрей Кондогбиа срубил Родриго в штрафной площади «Марселя» — пенальти. Мбаппе реализовал попытку, хоть вратарь и угадал направление удара. Уж слишком точно пробил «десятка» испанского клуба.
До перерыва Рульи остановил дальний удар Орельена Тчуамени, оставил Мбаппе без дубля и не дал забить Мастантуоно. В первой половине команды суммарно нанесли 26 ударов, «Реал» — 18 (11 — в створ). «Марсель» отвечал опасными контратаками. Обамеянг запорол момент, когда попал в сетку с внешней стороны. После этого энергичного тайма отдохнуть нужно было всем.
На старте второй половины мяч попал в перекладину ворот «Марселя». Удар Мбаппе, рикошет от ноги Обамеянга, каркас спас французский клуб. А позже Тибо Куртуа справился с дальним выстрелом габонца. На 63-й минуте Хаби Алонсо разменял Родриго на Винисиуса, а Мастантуоно — на Браима Диаса.
«Реал» подвёл капитан. Опытный Карвахаль боднул Рульи у ворот «Марселя» после того, как голкипер что-то ему сказал. Движение головой было, и арбитр Ирфан Пельто удалил испанца после просмотра повтора. Рульи после этого словил волну хейта от трибун «Сантьяго Бернабеу» — те освистывали его при каждом касании мяча.
Естественно, счёт 1:1 не устраивал хозяев. Они шли вперёд даже после того, как остались в меньшинстве. И добились своего. Мяч попал в руку Факундо Медине — судья указал на «точку». А дальше похожий сценарий — Рульи угадал направление Мбаппе, однако не спас.
Арбитр добавил семь минут, а Мэйсон Гринвуд упустил возможность заглушить мадридский стадион. Англичанин оказался первым на отскоке на стандарте, но пробил выше ворот. К сожалению для «Марселя», мяч стукнулся о газон прямо перед Гринвудом, из-за чего удар получился не лучшим. «Реал» одержал тяжёлую победу, хотя на первых минутах казалось, что он легко наберёт три очка.
Хаби Алонсо
Роберто Де Дзерби
Килиан Мбаппе
29′
Килиан Мбаппе
81′
Тимоти Веа
(Мэйсон Гринвуд)
22′
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
90+7′
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
35′
10
Килиан Мбаппе
3
Эдер Милитау
54′
24
Дин Хейсен
12
Трент Александр-Арнолд
5′
2
Даниэль Карвахаль
72′
15
Арда Гюлер
74′
17
Рауль Асенсио
30
Франко Мастантуоно
63′
21
Браим Диас
11
Родригу
63′
7
Винисиус Жуниор
1
Херонимо Рульи
10
Мэйсон Гринвуд
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
32
Факундо Медина
75′
5
Леонардо Балерди
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
28
Бенжамен Павар
46′
87′
4
Конрад Джейден Иган-Райли
33
Эмерсон
78′
62
Микаэль Мурильо
22
Тимоти Веа
78′
9
Амин Гуири
17
Мэтт О`Райли
66′
18
Артур Вермерен
19
Жоффре Кондогбья
66′
14
Игор Пайшан
