Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
4
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

Тяжёлый старт для «Реала» в ЛЧ! Вырвали победу в конце, но потеряли двух защитников

«Марсель» пропустил в большинстве. А мадридский клуб остался без Трента и Карвахаля.

Источник: Getty Images

«Реал» и «Марсель» не встречались друг с другом в Лиге чемпионов с 2009 года. Тогда испанский клуб набрал три очка — как и в трёх остальных матчах. Столичная команда снова победила, хотя потратила немало усилий.

Хаби Алонсо оставил в запасе Винисиуса Жуниора, а в атакующей группе с первых минут появились Родриго, Арда Гюлер, Франко Мастантуоно и Килиан Мбаппе. Джуд Беллингем оказался в резерве — хорошая новость для болельщиков испанской команды. В межсезонье англичанин перенёс операцию на травмированном плече и уже восстановился. У «Марселя» в центре нападения вышел Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец знает, как обыгрывать «Реал», ведь он делал это в составе «Барселоны».

Первый тайм прошёл в очень высоком темпе. Игра больше напоминала баскетбольный матч, где почти каждая атака завершается броском по кольцу. В Мадриде же можно было сбиться со счёта ударов. «Реал» пробил восемь раз за 15 минут — запредельный показатель! Мбаппе приложился «ножницами» — мяч прошёл рядом со штангой. Это мог быть гол-шедевр! Мастантуоно протолкнул мяч мимо вратаря — штанга. Мбаппе убрал на замахе защитника, но голкипер Херонимо Рульи остановил удар француза.

Казалось, что в такой ситуации гол в ворота «Марселя» — дело времени. Правда, «Реалу» пришлось делать замену уже на пятой минуте — Трент Александер-Арнольд схватился за заднюю поверхность бедра. Вместо него вышел опытный Дани Карвахаль, который сразу же получил капитанскую повязку.

«Марсель» слабо играл в обороне, однако создавал моменты у чужих ворот. Тимоти Веа зарядил в дальнюю девятку — американцу немного не хватило точности. Но через восемь минут он отправил мяч туда, куда нужно. Всё началось с того, что Мэйсон Гринвуд накрыл Гюлера. Мгновенная контратака «Марселя», результативный пас англичанина, голевое касание Веа.

Впрочем, «Реал» отыгрался уже спустя семь минут. Жоффрей Кондогбиа срубил Родриго в штрафной площади «Марселя» — пенальти. Мбаппе реализовал попытку, хоть вратарь и угадал направление удара. Уж слишком точно пробил «десятка» испанского клуба.

До перерыва Рульи остановил дальний удар Орельена Тчуамени, оставил Мбаппе без дубля и не дал забить Мастантуоно. В первой половине команды суммарно нанесли 26 ударов, «Реал» — 18 (11 — в створ). «Марсель» отвечал опасными контратаками. Обамеянг запорол момент, когда попал в сетку с внешней стороны. После этого энергичного тайма отдохнуть нужно было всем.

На старте второй половины мяч попал в перекладину ворот «Марселя». Удар Мбаппе, рикошет от ноги Обамеянга, каркас спас французский клуб. А позже Тибо Куртуа справился с дальним выстрелом габонца. На 63-й минуте Хаби Алонсо разменял Родриго на Винисиуса, а Мастантуоно — на Браима Диаса.

«Реал» подвёл капитан. Опытный Карвахаль боднул Рульи у ворот «Марселя» после того, как голкипер что-то ему сказал. Движение головой было, и арбитр Ирфан Пельто удалил испанца после просмотра повтора. Рульи после этого словил волну хейта от трибун «Сантьяго Бернабеу» — те освистывали его при каждом касании мяча.

Естественно, счёт 1:1 не устраивал хозяев. Они шли вперёд даже после того, как остались в меньшинстве. И добились своего. Мяч попал в руку Факундо Медине — судья указал на «точку». А дальше похожий сценарий — Рульи угадал направление Мбаппе, однако не спас.

Арбитр добавил семь минут, а Мэйсон Гринвуд упустил возможность заглушить мадридский стадион. Англичанин оказался первым на отскоке на стандарте, но пробил выше ворот. К сожалению для «Марселя», мяч стукнулся о газон прямо перед Гринвудом, из-за чего удар получился не лучшим. «Реал» одержал тяжёлую победу, хотя на первых минутах казалось, что он легко наберёт три очка.

Реал
2:1
Первый тайм: 1:1
Марсель
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
16.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Роберто Де Дзерби
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
29′
Килиан Мбаппе
81′
Марсель
Тимоти Веа
(Мэйсон Гринвуд)
22′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
90+7′
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
35′
10
Килиан Мбаппе
3
Эдер Милитау
54′
24
Дин Хейсен
12
Трент Александр-Арнолд
5′
2
Даниэль Карвахаль
72′
15
Арда Гюлер
74′
17
Рауль Асенсио
30
Франко Мастантуоно
63′
21
Браим Диас
11
Родригу
63′
7
Винисиус Жуниор
Марсель
1
Херонимо Рульи
10
Мэйсон Гринвуд
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
32
Факундо Медина
75′
5
Леонардо Балерди
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
28
Бенжамен Павар
46′
87′
4
Конрад Джейден Иган-Райли
33
Эмерсон
78′
62
Микаэль Мурильо
22
Тимоти Веа
78′
9
Амин Гуири
17
Мэтт О`Райли
66′
18
Артур Вермерен
19
Жоффре Кондогбья
66′
14
Игор Пайшан
Статистика
Реал
Марсель
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
28
15
Удары в створ
15
5
Угловые
9
4
Фолы
9
14
Офсайды
1
3
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти