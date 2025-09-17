Ричмонд
Дубль Тюрама принёс «Интеру» победу над «Аяксом» в матче Лиги чемпионов

Миланский «Интер» одержал победу над амстердамским «Аяксом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

Встреча в столице Нидерландов завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Дубль оформил Маркус Тюрам (42-я и 47-я минуты), ему дважды ассистировал Хакан Чалханоглу.

В следующем матче Лиги чемпионов 30 сентября команда Кристиана Киву примет пражскую «Славию», «Аякс» под руководством Джона Хейтинги в этот же день встретится на выезде с «Марселем».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила «Интер» со счётом 5:0.

Аякс
0:2
Первый тайм: 0:1
Интер
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Arena
Главные тренеры
Джон Хейтинга
Кристиан Киву
Голы
Интер
Маркус Тюрам
(Хакан Чалханоглу)
42′
Маркус Тюрам
(Хакан Чалханоглу)
47′
Составы команд
Аякс
1
Витезслав Ярош
3
Антон Гоэи
5
Оуен Вайндал
18
Дэви Классен
17
Оливер Эдвардсен
15
Юри Бас
73′
6
Юри Регер
76′
10
Оскар Глух
8
Кеннет Тэйлор
63′
16
Джеймс Макконнелл
25
Вут Вегхорст
63′
9
Каспер Дольберг
11
Мика Годтс
76′
7
Рауль Моро
4
Ко Итакура
84′
37
Йосип Шутало
Интер
1
Янн Зоммер
6
Стефан де Врей
95
Алессандро Бастони
25
Мануэль Аканджи
2
Дензел Дюмфрис
94
Франческо Эспозито
32
Федерико Димарко
80′
30
Карлос Аугусту
23
Николо Барелла
80′
7
Петр Зелиньски
22
Генрих Мхитарян
67′
69′
16
Давиде Фраттези
20
Хакан Чалханоглу
87′
8
Петар Сучич
9
Маркус Тюрам
17′
87′
14
Анж-Йоан Бонни
Статистика
Аякс
Интер
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
2
4
Угловые
3
5
Фолы
15
17
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти