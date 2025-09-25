Гол Жиру принес «Лиллю» победу над «Бранном» в Лиге Европы

Встреча в Вильнёв-д’Аске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Хамза Игаман (54-я минута) и Оливье Жиру (80). У «Бранна» мяч забил Севар Магнуссон (60).
В следующем туре «Лилль» сыграет на выезде с итальянской «Ромой» 2 октября. В тот же день «Бранн» примет нидерландский «Утрехт».
В параллельном матче румынский клуб ФКСБ в гостях обыграл нидерландский «Гоу Эхед Иглс». Встреча прошла в Девентере. Гол забил Давид Микулеску (13).
В рамках второго тура «Гоу Эхед Иглс» сыграет с греческим «Панатинаикосом» в гостях. Матч пройдет 2 октября. В этот же день ФКСБ примет шотландский «Абердин».
Брюно Женезьо
Фрейр Александерссон
Хамза Игаман
(Матиас Фернандес)
54′
Оливье Жиру
(Тиагу Сантуш)
80′
Саевар Магнуссон
(Ноа Жан Хольм)
60′
1
Берке Озер
24
Калвин Вердонк
17
Нгал`айель Мукау
90+2′
7
Матиас Фернандес
18
Шансель Мбемба
38
Максима Гоффи
22
Тиагу Сантуш
87′
2
Аисса Манди
6
Набиль Бенталеб
77′
32
Айюб Буадди
10
Хакон Харальдссон
87′
33
Сориба Диаун
29
Хамза Игаман
67′
9
Оливье Жиру
11
Осаме Сахрауи
68′
27
Фелиш Коррея
1
Матиас Дюнгеланн
20
Ветле Драгснес
8
Феликс Хорн Мюре
18
Якоб Лунги Серенсен
3
Фредрик Паллесен Кнудсен
26
Эйвинд Хелланд
23
Торе Педерсен
46′
21
Дензель де Рове
10
Эмиль Корнвиг
87′
27
Мадс Санде
29
Ноа Жан Хольм
72′
14
Ульрик Матисен
22
Саевар Магнуссон
69′
87′
11
Борд Финне
9
Никлас Фернандо Кастро
17′
55′
19
Эггерт Арон Гудмундссон
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
