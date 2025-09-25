Ричмонд
Гол Жиру принес «Лиллю» победу над «Бранном» в Лиге Европы

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Лилль» обыграл норвежский «Бранн» в домашнем матче первого тура общего этапа Лиги Европы.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Вильнёв-д’Аске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Хамза Игаман (54-я минута) и Оливье Жиру (80). У «Бранна» мяч забил Севар Магнуссон (60).

В следующем туре «Лилль» сыграет на выезде с итальянской «Ромой» 2 октября. В тот же день «Бранн» примет нидерландский «Утрехт».

В параллельном матче румынский клуб ФКСБ в гостях обыграл нидерландский «Гоу Эхед Иглс». Встреча прошла в Девентере. Гол забил Давид Микулеску (13).

В рамках второго тура «Гоу Эхед Иглс» сыграет с греческим «Панатинаикосом» в гостях. Матч пройдет 2 октября. В этот же день ФКСБ примет шотландский «Абердин».

Лилль
2:1
Первый тайм: 0:0
Бранн
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
25.09.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Фрейр Александерссон
Голы
Лилль
Хамза Игаман
(Матиас Фернандес)
54′
Оливье Жиру
(Тиагу Сантуш)
80′
Бранн
Саевар Магнуссон
(Ноа Жан Хольм)
60′
Составы команд
Лилль
1
Берке Озер
24
Калвин Вердонк
17
Нгал`айель Мукау
90+2′
7
Матиас Фернандес
18
Шансель Мбемба
38
Максима Гоффи
22
Тиагу Сантуш
87′
2
Аисса Манди
6
Набиль Бенталеб
77′
32
Айюб Буадди
10
Хакон Харальдссон
87′
33
Сориба Диаун
29
Хамза Игаман
67′
9
Оливье Жиру
11
Осаме Сахрауи
68′
27
Фелиш Коррея
Бранн
1
Матиас Дюнгеланн
20
Ветле Драгснес
8
Феликс Хорн Мюре
18
Якоб Лунги Серенсен
3
Фредрик Паллесен Кнудсен
26
Эйвинд Хелланд
23
Торе Педерсен
46′
21
Дензель де Рове
10
Эмиль Корнвиг
87′
27
Мадс Санде
29
Ноа Жан Хольм
72′
14
Ульрик Матисен
22
Саевар Магнуссон
69′
87′
11
Борд Финне
9
Никлас Фернандо Кастро
17′
55′
19
Эггерт Арон Гудмундссон
Статистика
Лилль
Бранн
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
4
4
Угловые
11
4
Фолы
7
12
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти