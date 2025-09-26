«Астон Вилла» выиграла в любимом турнире Эмери, Жиру вошел в историю, «Рейнджерс» нокаутировал экс-форвард «Селтика»

Тем не менее, эта игра долгое время лучше удавалась «Зальцбургу». Не хватало только голов, а когда сразу после перерыва мяч все же оказался в воротах Диогу Кошты, ВАР обнаружил офсайд в начальной стадии атаки. Но постепенно «Порту» выровнял игру, а в концовке вырвал победу. Отлично вышедший на замену Виллиам Гомес для начала едва не поставил Шлагера в тупик своей подачей, когда мяч завернул в верхний угол. Но если в данном эпизоде «Зальцбург» отделался легким испугом, то на четвертой добавленной минуте Виллиам все же застал врасплох вратаря, который то ли не видел момент не самого сильного обводящего удара, то ли потерял ворота и подумал, что 19-летний бразилец не попадает в створ.