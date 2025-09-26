«Астон Вилла» выиграла в любимом турнире Эмери, Жиру вошел в историю, «Рейнджерс» нокаутировал экс-форвард «Селтика»

Дальнобойщик Макгинн
Унаи Эмери вернулся в свой любимый турнир, который он трижды выиграл с «Севильей» и еще раз — с «Вильярреалом». Его «Астон Вилла» стартовала встречей с сопоставимой по уровню «Болоньей», которую в прошлом сезоне бирмингемцы обыграли в Лиге чемпионов. И, как и тогда, счет у англичан открыл их капитан Макгинн, который из-за штрафной с подбора уложил мяч в нижний угол. Если брать за точку отсчета начало позапрошлого сезона, шотландец с четырьмя голами — главный специалист еврокубков на данном временном этапе по результативным ударам с дальней дистанции.
Только в целом игра для «Виллы» складывалась очень непросто, и в ситуации, когда весы могли качнуться в любую сторону, Уоткинс заработал столь нужный хозяевам пенальти. Бить направился сам пострадавший, которого много критикуют за нулевую результативность, и снова не забил. Скорупски, падая в угол, остановил пущенный по центру мяч ногами. Драматизма же игре добавило попадание замыкавшего фланговую подачу Кастро в перекладину. Впрочем, развязка наступила только на пятой добавленной минуте, когда хозяев спас Бизот. Есть долгожданная победа «Виллы» в непросто начавшемся сезоне!
«Порту» только побеждает
Эту пару еще недавно привычнее было видеть в Лиге чемпионов, однако «Порту» и «Зальцбург» непросто пережили переходные периоды в истории клубов. «Быки» и сейчас всего лишь пятые в австрийской лиге, тогда как «драконы» после перестройки состава и назначения на пост главного тренера Франческо Фариоли выдали лучший старт за несколько лет. Да, год назад итальянец столь же бодро начал работу в «Аяксе», после чего бездарно упустил титул на финише. Однако пока у «Порту» все отлично: команда лидирует в чемпионате Португалии со стопроцентным результатом, по ходу победной серии взяв верх над доминирующим в последнее время «Спортингом».
Тем не менее, эта игра долгое время лучше удавалась «Зальцбургу». Не хватало только голов, а когда сразу после перерыва мяч все же оказался в воротах Диогу Кошты, ВАР обнаружил офсайд в начальной стадии атаки. Но постепенно «Порту» выровнял игру, а в концовке вырвал победу. Отлично вышедший на замену Виллиам Гомес для начала едва не поставил Шлагера в тупик своей подачей, когда мяч завернул в верхний угол. Но если в данном эпизоде «Зальцбург» отделался легким испугом, то на четвертой добавленной минуте Виллиам все же застал врасплох вратаря, который то ли не видел момент не самого сильного обводящего удара, то ли потерял ворота и подумал, что 19-летний бразилец не попадает в створ.
Французы исправляются
Франция — одна из тех стран, где очень трепетно относятся к таблице коэффициентов УЕФА, поэтому начало еврокубкового сезона многих расстроило. Победа «ПСЖ» и три поражения — не то, к чему привыкли в последнее время представители лиги 1. И четверг французов поначалу не особо радовал. Максимально экспериментальный состав «Лилля» в первом тайме не только не мог ничем озадачить оборону «Бранна», но и чудом не пропустил, когда на выручку пришла штанга. А толком порадоваться успеху Игамана, которому перед воротами выложил мяч Фернандес-Пардо, не удалось. Спустя несколько минут норвежцы отыгрались, после чего за «догов» сыграла перекладина. «Лиллю» был нужен герой, и им стал Жиру.
С выходом ветерана давление хозяев усилилось, каркас ворот спасал уже соперника, но, в конце концов, Оливье в фирменном стиле взлетел над защитниками и замкнул подачу Тиагу Сантоса в район дальней штанги. Так мощно форвард вошел в историю как автор самого возрастного французского гола в еврокубках в 38 лет и 360 дней. Предыдущий рекорд отыгравшего всю карьеру в «Страсбуре» Рене Хаусса продержался с 1965 года.
Что касается «Лиона», то в еврокубках игрой команды может руководить Паулу Фонсека, который во Франции все еще отбывает действующую до конца ноября девятимесячную дисквалификацию за физическое воздействие на арбитра. Об этом вспомнилось, когда португалец выражал недовольство решением арбитра. «Ткачам» же словно не хватало эмоций, и всерьез они взялись за дело во втором тайме. Открыть счет мог один из сыновей Патрика Клюйверта — Рубен, который, в отличие от папы, играет в обороне. Однако крутой сейв Баркаса, который остановил удар в противоход, отменил разговоры о том, что Клюйверт-младший огорчил воспитавший его «Утрехт». Забил же в итоге Тессманн, который из-за штрафной по уходящей траектории запустил мяч в дальний верхний угол.
Победный старт «Штутгарта» и драма на «Айброкс»
Одна из самых интригующих по вывеске встреч четверга проходила с заметным преимуществом «Штутгарта», однако то швабам не хватало точности, то «Сельту» выручал Раду. Самый яркий его сейв — полет в верхний угол, куда с дальней дистанции мяч направил Ассиньон. Открыл же в итоге счет другой выходец из французского чемпионата — Буанани. Алжирец, которого перед закрытием трансферного окна купили у «Ниццы», после длинного паса собственного вратаря Нюбеля опередил защитника и красиво перебросил голкипера. А закрепил успех еще один летний новичок — Эль-Ханнус. После розыгрыша корнера он начал движение от угла штрафной и, обыграв нескольких защитников, выстрелил в угол. Гол же Борхи Иглесиаса, который наказал оборону хозяев за грубую ошибку, уже ничего изменить не мог.
Кризисный «Рейнджерс» остался в меньшинстве в концовке первого тайма из-за опрометчивого и очень грубого подката Диоманде в центре поля. В данном эпизоде все было очевидно без повторов, тогда как в добавленное перед перерывом время ВАР долго изучал случившееся в штрафной хозяев. Спустя пару минут арбитра пригласили к монитору, и он все же зафиксировал фол со стороны Тавернье.
«Айброкс» недовольно свистел, однако моральной компенсацией для болельщиков стал неудачный пенальти «Генка». Тем более Батленд не просто остановил удар с точки, но и заставил капитулировать отыгравшего два сезона за «Селтик» О Хен Гю. Только всем же известна поговорка о том, кто хорошо смеется. А последнее слово осталось за корейским форвардом, который во второй тайме забил с игры и, сорвав с себя футболку, продемонстрировал ее трибунам. Еще один его гол отменили из-за офсайда, но и одного хватило, чтобы сделать сезон «джерс» еще более мрачным. Отставка Рассела Мартина кажется неизбежной.
Андрей Кузичев