Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.50
П2
37.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.52
П2
7.54
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.80
П2
3.72
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

Алип: перед матчем с «Реалом» в Алма-Ате продают квартиры с видом на стадион

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился подробностями относительно ажиотажа вокруг матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Кайрат» примет на своём поле «Реал».

Источник: Чемпионат.com

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился подробностями относительно ажиотажа вокруг матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, а котором «Кайрат» примет на своём поле «Реал». Встреча состоится 30 сентября.

«Сегодня “Реал” проиграл! Думаю, в Казахстан приедет нормальный состав — у них тяжёлые матчи. Но хотелось бы боевую ничью. Там уже квартиры продают с видом на стадион. Он вмещает очень мало зрителей, а заявок было 200 тысяч, по-моему», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Помимо «Реала», «Кайрат» в данном турнире сыграет со следующими соперниками: «Интер», «Брюгге» (дома), «Арсенал», «Олимпиакос» (дома), «Спортинг», «Пафос» (дома), «Копенгаген».

Футбол. Лига чемпионов
30.09
Кайрат
:
Реал
Все коэффициенты
П1
26.00
X
11.50
П2
1.12