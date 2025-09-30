Минское «Динамо» вышло во второй круг квалификации Юношеской лиги УЕФА

Два предыдущих сезона подряд минские динамовцы доходили до второго отборочного раунда. Год назад они сначала дважды обыграли армянский «Пюник» из Еревана (4:2, 2:1), а потом уступили хорватскому клубу «Локомотив» из Загреба (1:2, 0:0). В 2023 году минчане одолели по сумме двух встреч «Лудогорец» (0:1, 2:0), а затем проиграли немецкому «Майнцу» (1:1, 1:2).