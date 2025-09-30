Минское «Динамо» вышло во второй круг квалификации Юношеской лиги УЕФА

Сегодня в Шымкенте в ответном поединке первого квалификационного раунда Пути чемпионов белорусы уверенно победили казахстанский «Ордабасы» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине встречи — на 49-й минуте отличился Владислав Бейня, а на 65-й минуте Андрей Луцкович установил окончательный результат. В первой игре подопечные Сергея Яромко сыграли вничью с казахстанским футболистами — 1:1. У белорусов гол в активе Егора Молчана.
Во втором отборочном раунде динамовцы дважды встретятся с болгарским «Лудогорцем» из Разграда. Матчи состоятся 22 октября и 5 ноября.
Два предыдущих сезона подряд минские динамовцы доходили до второго отборочного раунда. Год назад они сначала дважды обыграли армянский «Пюник» из Еревана (4:2, 2:1), а потом уступили хорватскому клубу «Локомотив» из Загреба (1:2, 0:0). В 2023 году минчане одолели по сумме двух встреч «Лудогорец» (0:1, 2:0), а затем проиграли немецкому «Майнцу» (1:1, 1:2).
В прошлом сезоне победителем Юношеской лиги УЕФА в третий раз в истории стала испанская «Барселона». Два титула у английского «Челси», по одному в активе австрийского «Зальцбурга», испанского «Реала», греческого «Олимпиакоса», нидерландского «Алкмара», португальских «Бенфики» и «Порту».