«Будё-Глимт» с Хайкиным сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 30 сентября. Норвежский «Будё-Глимт» дома со счетом 2:2 сыграл вничью с английским «Тоттенхэмом» в матче второго тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов.
В составе «Тоттенхэма» голы забили Микки ван де Вен (68-я минута) и Ришарлисон (89). У «Будё-Глимт» отличился Йенс Хауге (53, 66). На 35-й минуте игрок «Будё-Глимта» Каспер Хёг не реализовал пенальти.
Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин вышел на поле с первых минут.
«Будё-Глимт» проводит дебютный сезон в общем этапе Лиги чемпионов. В первом матче норвежский клуб на выезде со счетом 2:2 сыграл вничью с чешской «Славией». «Тоттенхэм», являющийся действующим победителем Лиги Европы, в стартовом туре дома обыграл испанский «Вильярреал» (1:0).
В следующем туре «Будё-Глимт» на выезде сыграет с турецким «Галатасараем» 22 октября, «Тоттенхэм» в этот же день на выезде встретится с «Монако».
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Хьетиль Кнутсен
Томас Франк
Йенс Петтер Хауге
(Хокун Эвьен)
53′
Йенс Петтер Хауге
(Хокун Эвьен)
66′
Микки ван де Вен
(Педро Порро)
68′
Юстейн Гундерсен
89′
Каспер Хег
35′
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
19
Сондре Брунстад Фет
7
Патрик Берг
68′
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
26
Хокун Эвьен
87′
6
Юстейн Гундерсен
9
Каспер Хег
80′
11
Оле Дидрик Бломберг
8
Сондре Эукленн
72′
80′
21
Андреас Хельмерсен
5
Хайтам Алеесами
90′
22
Андерс Клюнге
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
90+7′
9
Ришарлисон
28
Вильсон Одобер
4
Кевин Дансо
37
Микки ван де Вен
58′
24
Джед Спенс
82′
13
Дестини Удоджи
15
Лукас Бергвалль
60′
7
Хави Симонс
29
Пап Метар Сарр
69′
6
Жоау Пальинья
30
Родриго Бентанкур
82′
14
Арчи Грэй
22
Бреннан Джонсон
60′
20
Мохаммед Кудус
