«Будё-Глимт» с Хайкиным сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче Лиги чемпионов

Англичане избежали поражения за минуту до конца встречи.

Источник: Reuters

ТАСС, 30 сентября. Норвежский «Будё-Глимт» дома со счетом 2:2 сыграл вничью с английским «Тоттенхэмом» в матче второго тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов.

В составе «Тоттенхэма» голы забили Микки ван де Вен (68-я минута) и Ришарлисон (89). У «Будё-Глимт» отличился Йенс Хауге (53, 66). На 35-й минуте игрок «Будё-Глимта» Каспер Хёг не реализовал пенальти.

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин вышел на поле с первых минут.

«Будё-Глимт» проводит дебютный сезон в общем этапе Лиги чемпионов. В первом матче норвежский клуб на выезде со счетом 2:2 сыграл вничью с чешской «Славией». «Тоттенхэм», являющийся действующим победителем Лиги Европы, в стартовом туре дома обыграл испанский «Вильярреал» (1:0).

В следующем туре «Будё-Глимт» на выезде сыграет с турецким «Галатасараем» 22 октября, «Тоттенхэм» в этот же день на выезде встретится с «Монако».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Буде-Глимт
2:2
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
30.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Aspmyra Stadion
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Томас Франк
Голы
Буде-Глимт
Йенс Петтер Хауге
(Хокун Эвьен)
53′
Йенс Петтер Хауге
(Хокун Эвьен)
66′
Тоттенхэм Хотспур
Микки ван де Вен
(Педро Порро)
68′
Юстейн Гундерсен
89′
Нереализованные пенальти
Буде-Глимт
Каспер Хег
35′
Составы команд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
19
Сондре Брунстад Фет
7
Патрик Берг
68′
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
26
Хокун Эвьен
87′
6
Юстейн Гундерсен
9
Каспер Хег
80′
11
Оле Дидрик Бломберг
8
Сондре Эукленн
72′
80′
21
Андреас Хельмерсен
5
Хайтам Алеесами
90′
22
Андерс Клюнге
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
90+7′
9
Ришарлисон
28
Вильсон Одобер
4
Кевин Дансо
37
Микки ван де Вен
58′
24
Джед Спенс
82′
13
Дестини Удоджи
15
Лукас Бергвалль
60′
7
Хави Симонс
29
Пап Метар Сарр
69′
6
Жоау Пальинья
30
Родриго Бентанкур
82′
14
Арчи Грэй
22
Бреннан Джонсон
60′
20
Мохаммед Кудус
Статистика
Буде-Глимт
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
4
3
Штанги, перекладины
1
2
Угловые
4
5
Фолы
11
6
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Кружляк
(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти