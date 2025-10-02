«Байер» и ПСВ сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

На пятой минуте полузащитник ПСВ Иван Перишич открыл счёт в матче, однако после просмотра VAR гол был отменён. На 65-й минуте нападающий Кристиан Кофане забил первый гол и вывел «Байер» вперёд. На 72-й минуте полузащитник гостей Исмаэль Сайбари установил окончательный счёт — 1:1.