«Байер» и ПСВ сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Игра, проходившая на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия), завершилась вничью со счётом 1:1.
На пятой минуте полузащитник ПСВ Иван Перишич открыл счёт в матче, однако после просмотра VAR гол был отменён. На 65-й минуте нападающий Кристиан Кофане забил первый гол и вывел «Байер» вперёд. На 72-й минуте полузащитник гостей Исмаэль Сайбари установил окончательный счёт — 1:1.
В следующем туре немецкая команда встретится с французским «ПСЖ». Голландский клуб сыграет с итальянским «Наполи». Оба матча состоятся 21 октября.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Каспер Юльманн
Петер Бос
Кристиан Кофане
65′
Исмаэль Сайбари
(Гус Тил)
72′
1
Марк Флеккен
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
5
Лоик Баде
20
Алехандро Гримальдо
24
Алейкс Гарсия
6
Эсекиэль Фернандес
16
Аксель Тап
42′
13
Артур
35
Кристиан Кофане
80′
9
Клаудио Эчеверри
10
Малик Тилльман
80′
30
Ибрахим Маза
19
Эрнест Поку
73′
17
Элисс Бен Сегир
32
Матей Коварж
17
Мауро Жуниор
2
Анасс Салах-Эддин
34
Исмаэль Сайбари
90+2′
23
Джоуи Верман
22
Йерди Схаутен
20
Гус Тил
65′
3
Ярек Гасеровски
27
Деннис Ман
73′
11
Коухаиб Дриош
5
Иван Перишич
73′
19
Эсмир Байрактаревич
4
Армандо Обиспо
66′
6
Райан Фламинго
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти