«Байер» и ПСВ сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между немецким «Байером» и голландским ПСВ.

Источник: Getty Images

Игра, проходившая на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия), завершилась вничью со счётом 1:1.

На пятой минуте полузащитник ПСВ Иван Перишич открыл счёт в матче, однако после просмотра VAR гол был отменён. На 65-й минуте нападающий Кристиан Кофане забил первый гол и вывел «Байер» вперёд. На 72-й минуте полузащитник гостей Исмаэль Сайбари установил окончательный счёт — 1:1.

В следующем туре немецкая команда встретится с французским «ПСЖ». Голландский клуб сыграет с итальянским «Наполи». Оба матча состоятся 21 октября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Байер
1:1
Первый тайм: 0:0
ПСВ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
BayArena
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Петер Бос
Голы
Байер
Кристиан Кофане
65′
ПСВ
Исмаэль Сайбари
(Гус Тил)
72′
Составы команд
Байер
1
Марк Флеккен
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
5
Лоик Баде
20
Алехандро Гримальдо
24
Алейкс Гарсия
6
Эсекиэль Фернандес
16
Аксель Тап
42′
13
Артур
35
Кристиан Кофане
80′
9
Клаудио Эчеверри
10
Малик Тилльман
80′
30
Ибрахим Маза
19
Эрнест Поку
73′
17
Элисс Бен Сегир
ПСВ
32
Матей Коварж
17
Мауро Жуниор
2
Анасс Салах-Эддин
34
Исмаэль Сайбари
90+2′
23
Джоуи Верман
22
Йерди Схаутен
20
Гус Тил
65′
3
Ярек Гасеровски
27
Деннис Ман
73′
11
Коухаиб Дриош
5
Иван Перишич
73′
19
Эсмир Байрактаревич
4
Армандо Обиспо
66′
6
Райан Фламинго
Статистика
Байер
ПСВ
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
4
1
Угловые
7
4
Фолы
8
11
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти