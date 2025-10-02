«Лилль» обыграл «Рому» в ЛЕ благодаря трем отбитым пенальти за один эпизод

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Базель
1
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.25
П2
6.50
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
2
:
ПАОК
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.28
П2
36.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Порту
1
:
Црвена Звезда
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.26
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фейеноорд
0
:
Астон Вилла
1
Все коэффициенты
П1
14.50
X
4.05
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Генк
0
:
Ференцварош
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.45
П2
1.60
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лион
2
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
16.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Маккаби
1
:
Динамо З
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.20
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
1
:
Мидтьюлланн
2
Все коэффициенты
П1
6.80
X
3.00
П2
1.89
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Штурм
2
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.10
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Абердин
2
:
Шахтер
3
Все коэффициенты
П1
47.00
X
6.60
П2
1.15
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК Л
2
:
АЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
26.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Целе
2
:
АЕК
1
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.00
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Фиорентина
1
:
Сигма
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.50
П2
63.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Легия
0
:
Самсунспор
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
3.10
П2
1.62
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ракув
1
:
Университатя Кр
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
6.80
X
1.85
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Слован Бр
1
:
Страсбур
2
Все коэффициенты
П1
15.00
X
3.95
П2
1.38
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
3
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
1
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
0
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Гоу Эхед Иглз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
1
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
2
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
5
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Динамо Мх
1
:
Ростов
1
П1
X
П2

«Лилль» обыграл «Рому» в ЛЕ благодаря трем отбитым пенальти за один эпизод

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Лилль» обыграл итальянскую «Рому» в матче второго тура основного этапа Лиги Европы.

Встреча в Риме завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Хаукон-Арнар Харальдссон (6-я минута). Голкипер «Лилля» Берке Озер в концовке матча отразил пенальти. Дважды 11-метровый пытался реализовать украинский нападающий Артем Довбик, но оба раза судья попросил повторить удар из-за нарушения правил отбивавшим пенальти вратарем. На третий раз к точке подошел аргентинец Матиас Суле и также не сумел переиграть Озера.

В первом туре «Лилль» дома победил норвежский «Бранн» (2:1), а итальянская команда обыграла на выезде французскую «Ниццу» (2:1).

«Лилль» в следующем туре примет греческий ПАОК, а «Рома» дома встретится с чешской «Викторией». Матчи пройдут 23 октября.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Болонья» (Италия) — «Фрайбург» (Германия) — 1:1;
  • «Бранн» (Норвегия) — «Утрехт» (Нидерланды) — 1:0;
  • «Виктория» (Чехия) — «Мальмё» (Швеция) — 3:0;
  • «Лудогорец» (Болгария) — «Бетис» (Испания) — 0:2;
  • «Панатинаикос» (Греция) — «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды) — 1:2;
  • «Селтик» (Шотландия) — «Брага» (Португалия) — 0:2;
  • «Фенербахче» (Турция) — «Ницца» (Франция) — 2:1;
  • ФКСБ (Румыния) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 0:2.

Рома
0:1
Первый тайм: 0:1
Лилль
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
2.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Брюно Женезьо
Голы
Лилль
Хакон Харальдссон
6′
Нереализованные пенальти
Рома
Артем Довбик
82′
Матиас Соуле
85′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
19
Зеки Челик
5
Эван Н`Дика
43
Уэсли Винисиус
8
Нейл Эль-Айнауи
18
Матиас Соуле
22
Марио Эрмосо
57′
23
Джанлука Манчини
12
Константинос Цимикас
46′
2
Девайн Ренч
11
Эван Фергюсон
78′
9
Артем Довбик
4
Брайан Кристанте
71′
17
Ману Коне
7
Лоренцо Пеллегрини
57′
92
Стефан Эль-Шаарави
Лилль
1
Берке Озер
90+3′
12
Тома Менье
27
Фелиш Коррея
2
Аисса Манди
82′
18
Шансель Мбемба
32
Айюб Буадди
62′
24
Калвин Вердонк
9′
70′
15
Ромен Перро
11
Осаме Сахрауи
90′
17
Нгал`айель Мукау
6
Набиль Бенталеб
64′
21
Бенжамен Андре
10
Хакон Харальдссон
66′
7
Матиас Фернандес
9
Оливье Жиру
65′
29
Хамза Игаман
Статистика
Рома
Лилль
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
20
9
Удары в створ
6
5
Угловые
6
3
Фолы
19
13
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ламбрехтс
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти