«Лилль» обыграл «Рому» в ЛЕ благодаря трем отбитым пенальти за один эпизод

Встреча в Риме завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Хаукон-Арнар Харальдссон (6-я минута). Голкипер «Лилля» Берке Озер в концовке матча отразил пенальти. Дважды 11-метровый пытался реализовать украинский нападающий Артем Довбик, но оба раза судья попросил повторить удар из-за нарушения правил отбивавшим пенальти вратарем. На третий раз к точке подошел аргентинец Матиас Суле и также не сумел переиграть Озера.
В первом туре «Лилль» дома победил норвежский «Бранн» (2:1), а итальянская команда обыграла на выезде французскую «Ниццу» (2:1).
«Лилль» в следующем туре примет греческий ПАОК, а «Рома» дома встретится с чешской «Викторией». Матчи пройдут 23 октября.
Результаты других матчей игрового дня:
- «Болонья» (Италия) — «Фрайбург» (Германия) — 1:1;
- «Бранн» (Норвегия) — «Утрехт» (Нидерланды) — 1:0;
- «Виктория» (Чехия) — «Мальмё» (Швеция) — 3:0;
- «Лудогорец» (Болгария) — «Бетис» (Испания) — 0:2;
- «Панатинаикос» (Греция) — «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды) — 1:2;
- «Селтик» (Шотландия) — «Брага» (Португалия) — 0:2;
- «Фенербахче» (Турция) — «Ницца» (Франция) — 2:1;
- ФКСБ (Румыния) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 0:2.
Джанпьеро Гасперини
Брюно Женезьо
Хакон Харальдссон
6′
Артем Довбик
82′
Матиас Соуле
85′
99
Миле Свилар
19
Зеки Челик
5
Эван Н`Дика
43
Уэсли Винисиус
8
Нейл Эль-Айнауи
18
Матиас Соуле
22
Марио Эрмосо
57′
23
Джанлука Манчини
12
Константинос Цимикас
46′
2
Девайн Ренч
11
Эван Фергюсон
78′
9
Артем Довбик
4
Брайан Кристанте
71′
17
Ману Коне
7
Лоренцо Пеллегрини
57′
92
Стефан Эль-Шаарави
1
Берке Озер
90+3′
12
Тома Менье
27
Фелиш Коррея
2
Аисса Манди
82′
18
Шансель Мбемба
32
Айюб Буадди
62′
24
Калвин Вердонк
9′
70′
15
Ромен Перро
11
Осаме Сахрауи
90′
17
Нгал`айель Мукау
6
Набиль Бенталеб
64′
21
Бенжамен Андре
10
Хакон Харальдссон
66′
7
Матиас Фернандес
9
Оливье Жиру
65′
29
Хамза Игаман
Главный судья
Эрик Ламбрехтс
(Бельгия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти