«Лилль» обыграл «Рому» в ЛЕ благодаря трем отбитым пенальти за один эпизод

Встреча в Риме завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Хаукон-Арнар Харальдссон (6-я минута). Голкипер «Лилля» Берке Озер в концовке матча отразил пенальти. Дважды 11-метровый пытался реализовать украинский нападающий Артем Довбик, но оба раза судья попросил повторить удар из-за нарушения правил отбивавшим пенальти вратарем. На третий раз к точке подошел аргентинец Матиас Суле и также не сумел переиграть Озера.