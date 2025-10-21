Встречи «Реала» и «Ювентуса» — всегда драма. Их матч в Лиге чемпионов определит развитие обеих команд

В «Ювентусе» ситуация более мрачная и непредсказуемая. Игор Тудор сумел встряхнуть бьянконери после увольнения Тиагу Мотты, поставил более динамичный и вертикальный футбол, затащил клуб в зону ЛЧ. Но сейчас туринцев настигла та же хворь, что преследовала в прошлой кампании. «Юве» потерпел первое поражение в чемпионате только в январе, но до того в 21 туре 13 раз сыграл вничью. Сейчас ситуация схожа — на выходных «Старая синьора» впервые проиграла, уступив 0:2 «Комо», а до этого пять раз подряд свела матчи к ничейным исходам. По слухам, после этого у Тудора состоялся жесткий разговор с руководством, и если результаты не пойдут в гору в ближайшее время, хорвата могут уволить в течение месяца.