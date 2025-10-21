Встречи «Реала» и «Ювентуса» — всегда драма. Их матч в Лиге чемпионов определит развитие обеих команд

Центральная игра третьего тура общего этапа.
22 окт 22:00 Реал — Ювентус 1:0.
В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов особенно выделяется один матч, который однозначно можно назвать центральным: «Реал» — «Ювентус». В новейшей истории противостояний двух грандов хватает эмоциональных эпизодов.
Кому-то на ум сразу придет скандал имени Майкла Оливера в 2018-м: и голы из офсайда, и, само собой, удаление Буффона, который в микст-зоне отправил в вечность афоризм «мусорный бак вместо сердца». Кто-то вспомнит финал Лиги чемпионов годом ранее с фантастическим голом Манджукича и исторической победой мадридского везунчика, первым в истории защитившего статус обладателя ушастого кубка. Невозможно вычеркнуть из памяти и невероятную бисиклету Криштиану Роналду, спровоцировавшую трансфер в Турин и тем самым изменившую историческое русло сразу двух великих клубов.
«Реал» — «Ювентус»: этот матч будет сниться Буффону до конца дней.
В общем, так получается, что матчи «Реала» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов — своего рода засечки, которые остаются яркими маркерами эпохи. А что на этот раз?
Конечно, на общем этапе ставки не столь высоки, как в плей-офф, но уже сейчас «Реал» и «Юве» находятся на важном узле, который может определить дальнейший вектор развития команд при текущих тренерах.
Хаби Алонсо.
Фото Getty Images.
Начало сезона «Реала» можно было бы назвать безупречным, если бы не разгром от «Атлетико» в дерби. Диего Симеоне подготовил идеальный прессинг-план, сломав всю систему Хаби Алонсо. «Матрасники» перекрывали все каналы передач через центральные зоны, заставив центральных защитников «Королевского клуба» лупить мяч вперед. Как итог — Мбаппе с Винисиусом остались на голодном пайке, «Реал» почти не создавал опасных моментов и большую часть матча безуспешно пытался выбраться со своей половины поля.
Алонсо признал — поражение было по делу, а его футболисты действовали плохо практически во всех компонентах. И тогда же закрался вопрос — а способен ли нынешний «Реал» делать результат с по-настоящему мощными соперниками или может стабильно набирать очки лишь с теми, кто серьезно уступает ему в классе?
Разгерметизация. «Реал» и Хаби Алонсо провалили первый серьезный экзамен.
Прогресс сливочных при Алонсо очевиден — атакующая группа стала больше работать в прессинге, в роли одного из лидеров раскрывается Арда Гюлер, обязанности Тони Крооса по регулированию темпа и началу атак перекладываются на центрального защитника Дина Хейсена. Все это интересные задумки, и каркас нового проекта уже виден. Только вот «Реал» всегда был клубом, нацеленным в первую очередь на результат. Даже когда он играл хуже соперника, все равно умудрялся забирать свое в плей-офф Лиги чемпионов. Пока такой непоколебимой уверенности в себе не проглядывается. Даже в недавнем матче с «Хетафе» «Реал» чуть не упустил победу, хотя последние 10 минут играл против соперника, оставшегося вдевятером.
Алонсо и его команде сейчас особенно нужна уверенная победа над другим грандом, чтобы снять лишнее напряжение и показать всему футбольному миру: уже сейчас он готов замахнуться на победу во всех турнирах.
Игор Тудор.
Фото Getty Images.
В «Ювентусе» ситуация более мрачная и непредсказуемая. Игор Тудор сумел встряхнуть бьянконери после увольнения Тиагу Мотты, поставил более динамичный и вертикальный футбол, затащил клуб в зону ЛЧ. Но сейчас туринцев настигла та же хворь, что преследовала в прошлой кампании. «Юве» потерпел первое поражение в чемпионате только в январе, но до того в 21 туре 13 раз сыграл вничью. Сейчас ситуация схожа — на выходных «Старая синьора» впервые проиграла, уступив 0:2 «Комо», а до этого пять раз подряд свела матчи к ничейным исходам. По слухам, после этого у Тудора состоялся жесткий разговор с руководством, и если результаты не пойдут в гору в ближайшее время, хорвата могут уволить в течение месяца.
Йылдыз — наследник Дель Пьеро. Молодому турку прочат будущее одной из великих «десяток» «Ювентуса».
Но прелесть в том, что вся картина может перевернуться, если «Ювентусу» удастся добыть победу на «Бернабеу». Вариант не самый фантастический, так как Тудор как раз считается учеником Джан Пьеро Гасперини и славится постановкой интенсивного прессинга, который может разрушить пока еще хрупкие наработки Алонсо. Да и не факт, что на поле выйдет Хейсен — ключевой игрок «Реала» при построении атак.
Исход этого матча задаст тон обоим грандам на ближайшие месяцы. Вера в Хаби Алонсо в мадридской среде может серьезно пошатнуться, ну, а Тудор либо вплотную приблизится к пропасти, либо докажет, что способен претендовать на статус одного из элитнейших тренеров континента.
Редко бывает, когда столько поставлено на карту уже на общем этапе ЛЧ. Ну и драму устраивать «Реал» и «Ювентус» умеют отменную. К просмотру такое крайне рекомендуется.