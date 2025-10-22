ПСЖ разгромил «Байер» в матче Лиги чемпионов, забив 7 мячей

ПСЖ одержал третью победу подряд в текущем розыгрыше и лидирует в турнирной таблице с 9 очками после 3 игр. В первом матче команда дома разгромила итальянскую «Аталанту» (4:0), во второй игре в гостях обыграла испанскую «Барселону» (2:1). «Байер» в первом матче на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (2:2), а затем поделил очки с нидерландским ПСВ (1:1). Леверкузенцы набрали 2 очка и после 3 игр располагаются на 27-й позиции. В следующем туре ПСЖ дома сыграет с немецкой «Баварией» 4 ноября, «Байер» на следующий день встретится в гостях с португальской «Бенфикой».