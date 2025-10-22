Ричмонд
ПСЖ разгромил «Байер» в матче Лиги чемпионов, забив 7 мячей

Один из голов забил Хвича Кварацхелия.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 7:2 обыграли немецкий «Байер» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Уильям Пачо (7-я минута), Дезире Дуэ (41, 45+3), Хвича Кварацхелия (44), Нуну Мендеш (50), Усман Дембеле (66) и Витинья (90). У «Байера» отличился Алеш Гарсия (38, 54). На 31-й минуте игрок «Байера» Роберт Андрих был удален с поля, на 37-й минуте красную карточку получил украинский футболист ПСЖ Илья Забарный.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале сезона-2024/25 парижане со счетом 5:0 обыграли итальянский «Интер» и впервые завоевали трофей. В составе ПСЖ победителем Лиги чемпионов стал российский вратарь Матвей Сафонов, который в матче с «Байером» остался на скамейке запасных.

ПСЖ одержал третью победу подряд в текущем розыгрыше и лидирует в турнирной таблице с 9 очками после 3 игр. В первом матче команда дома разгромила итальянскую «Аталанту» (4:0), во второй игре в гостях обыграла испанскую «Барселону» (2:1). «Байер» в первом матче на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (2:2), а затем поделил очки с нидерландским ПСВ (1:1). Леверкузенцы набрали 2 очка и после 3 игр располагаются на 27-й позиции. В следующем туре ПСЖ дома сыграет с немецкой «Баварией» 4 ноября, «Байер» на следующий день встретится в гостях с португальской «Бенфикой».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

Байер
2:7
Первый тайм: 1:4
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
21.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
BayArena
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Луис Энрике
Голы
Байер
Алейкс Гарсия
38′
Алейкс Гарсия
54′
ПСЖ
Вильян Пачо
7′
Дезире Дуэ
41′
Хвича Кварацхелия
44′
Дезире Дуэ
45′
Нуну Мендеш
50′
Усман Дембеле
66′
Витор Феррейра Витинья
90′
Нереализованные пенальти
Байер
Алехандро Гримальдо
25′
Составы команд
Байер
1
Марк Флеккен
8
Роберт Андрих
31′
12
Эдмонд Тапсоба
45′
5
Лоик Баде
13
Артур
20
Алехандро Гримальдо
24
Алейкс Гарсия
35
Кристиан Кофане
52′
44
Жанюэль Белосян
6
Эсекиэль Фернандес
81′
27
Джеремайя Менса
9
Клаудио Эчеверри
43′
46′
30
Ибрахим Маза
19
Эрнест Поку
63′
17
Элисс Бен Сегир
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
24′
37′
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
76′
47
Квентин Нджанту
14
Дезире Дуэ
46′
21
Люка Эрнандез
24
Сенни Маюлу
63′
19
Ли Кан Ин
7
Хвича Кварацхелия
63′
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
72′
49
Ибраим Мбай
Статистика
Байер
ПСЖ
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
1
1
Удары (всего)
6
23
Удары в створ
3
8
Угловые
3
4
Фолы
8
6
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти