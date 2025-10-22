«Наполи» со счетом 2:6 проиграл ПСВ в матче Лиги чемпионов

У проигравших дубль оформил Скотт Мактоминей (31-я минута, 86). За эйндховенцев забивали Исмаэл Сайбари (38), Деннис Ман (54, 80), Рикардо Пепи (87), Коухаиб Дриош (89); плюс автоголом отметился защитник неаполитанцев Алессандро Буонджорно (35).
Итоговый счет — 2:6, сенсационное поражение команды Антонио Конте.
В следующем туре ЛЧ «Наполи» дома против немецкогой «Айнтрахта», а ПСВ — в гостях против греческого «Олимпиакоса». Оба матча пройдут 4 ноября.
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
21.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Philips Stadion
Главные тренеры
Петер Бос
Антонио Конте
Голы
ПСВ
Алессандро Буонджорно
35′
Исмаэль Сайбари
(Гус Тил)
38′
Деннис Ман
(Мауро Жуниор)
54′
Деннис Ман
(Джоуи Верман)
80′
Рикардо Пепи
(Коухаиб Дриош)
87′
Коухаиб Дриош
(Рикардо Пепи)
89′
Наполи
Скотт Мактоминай
(Леонардо Спинаццола)
31′
Скотт Мактоминай
(Давид Нерес)
86′
Составы команд
ПСВ
32
Матей Коварж
6
Райан Фламинго
23
Джоуи Верман
30′
17
Мауро Жуниор
27
Деннис Ман
22
Йерди Схаутен
2
Анасс Салах-Эддин
85′
8
Сержиньо Дест
34
Исмаэль Сайбари
70′
88′
10
Пауль Ваннер
20
Гус Тил
85′
9
Рикардо Пепи
5
Иван Перишич
85′
11
Коухаиб Дриош
90′
3
Ярек Гасеровски
28′
46′
4
Армандо Обиспо
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Скотт Мактоминай
27
Лоренцо Лукка
76′
4
Алессандро Буонджорно
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
37
Леонардо Спинаццола
42′
58′
3
Мигель Гутьеррес
21
Маттео Политано
73′
7
Давид Нерес
6
Билли Гилмор
58′
5
Жуан Жезус
31
Сэм Бекема
58′
70
Ноа Ланг
11
Кевин Де Брейне
85′
20
Эльиф Эльмас
Статистика
ПСВ
Наполи
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
10
Удары в створ
8
2
Угловые
4
8
Фолы
11
9
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти