«Карабах» и «Будё-Глимт» потерпели первые поражения в Лиге чемпионов

ТАСС, 22 октября. Азербайджанский «Карабах» и норвежский «Будё-Глимт» впервые проиграли в нынешнем розыгрыше футбольной Лиги чемпионов в третьем туре.
В среду «Карабах» в гостях проиграл испанскому «Атлетику» — 1:3, «Будё-Глимт» на чужом поле уступил турецкому «Галатасараю» с таким же счетом. Ворота норвежского клуба защищал российский вратарь Никита Хайкин.
«Карабах» по итогам трех матчей набрал 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа. До этого команда в гостях переиграла португальскую «Бенфику» (3:2) и дома одолела датский «Копенгаген» (2:0). В следующем туре «Карабах» примет английский «Челси» 5 ноября.
«Будё-Глимт» имеет на счету два очка после трех игр. Прежде норвежский клуб, являющийся дебютантом турнира, дважды сыграл вничью — на выезде с чешской «Славией» (2:2) и дома с английским «Тоттенхэмом» (2:2). Следующим соперником команды станет «Монако», который выступает в чемпионате Франции. Встреча пройдет 4 ноября в Норвегии.
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Эрнесто Вальверде
Гурбан Гурбанов
Горка Гурусета
(Микель Хаурегисар)
40′
Роберт Наварро
(Алехандро Беренгер)
70′
Горка Гурусета
(Микель Хаурегисар)
88′
Леандру Андраде
1′
1
Унаи Симон
17
Юри Берчиче
11
Горка Гурусета
4
Айтор Паредес
14
Эмерик Ляпорт
18
Микель Хаурегисар
2
Андони Горосабель
65′
12
Хесус Аресо
9
Иньяки Уильямс
38′
7
Алехандро Беренгер
10
Нико Уильямс
65′
16
Иньиго Руис де Галаррета
8
Ойан Сансет
81′
6
Микель Весга
30
Алехандро Рего
65′
23
Роберт Наварро
99
Матеуш Кохальски
44
Эльвин Джафаргулиев
10
Абделла Зубир
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
20
Кади Боржес
2
Матеус Силва
79′
18
Дани Болт
17
Камило Дуран
67′
27
Турал Байрамов
15
Леандру Андраде
56′
8
Марко Янкович
7
Нариман Ахундзаде
67′
21
Алексей Кащук
35
Педру Бикалью
56′
11
Эммануэль Аддай
Главный судья
Игор Паяч
(Хорватия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти