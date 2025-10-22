Ричмонд
«Карабах» и «Будё-Глимт» потерпели первые поражения в Лиге чемпионов

Азербайджанцы уступили «Атлетику», норвежцы — «Галатасараю» с одинаковым счетом 1:3.

Источник: AP 2024

ТАСС, 22 октября. Азербайджанский «Карабах» и норвежский «Будё-Глимт» впервые проиграли в нынешнем розыгрыше футбольной Лиги чемпионов в третьем туре.

В среду «Карабах» в гостях проиграл испанскому «Атлетику» — 1:3, «Будё-Глимт» на чужом поле уступил турецкому «Галатасараю» с таким же счетом. Ворота норвежского клуба защищал российский вратарь Никита Хайкин.

«Карабах» по итогам трех матчей набрал 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа. До этого команда в гостях переиграла португальскую «Бенфику» (3:2) и дома одолела датский «Копенгаген» (2:0). В следующем туре «Карабах» примет английский «Челси» 5 ноября.

«Будё-Глимт» имеет на счету два очка после трех игр. Прежде норвежский клуб, являющийся дебютантом турнира, дважды сыграл вничью — на выезде с чешской «Славией» (2:2) и дома с английским «Тоттенхэмом» (2:2). Следующим соперником команды станет «Монако», который выступает в чемпионате Франции. Встреча пройдет 4 ноября в Норвегии.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Атлетик
3:1
Первый тайм: 1:1
Карабах
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
22.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Гурбан Гурбанов
Голы
Атлетик
Горка Гурусета
(Микель Хаурегисар)
40′
Роберт Наварро
(Алехандро Беренгер)
70′
Горка Гурусета
(Микель Хаурегисар)
88′
Карабах
Леандру Андраде
1′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
17
Юри Берчиче
11
Горка Гурусета
4
Айтор Паредес
14
Эмерик Ляпорт
18
Микель Хаурегисар
2
Андони Горосабель
65′
12
Хесус Аресо
9
Иньяки Уильямс
38′
7
Алехандро Беренгер
10
Нико Уильямс
65′
16
Иньиго Руис де Галаррета
8
Ойан Сансет
81′
6
Микель Весга
30
Алехандро Рего
65′
23
Роберт Наварро
Карабах
99
Матеуш Кохальски
44
Эльвин Джафаргулиев
10
Абделла Зубир
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
20
Кади Боржес
2
Матеус Силва
79′
18
Дани Болт
17
Камило Дуран
67′
27
Турал Байрамов
15
Леандру Андраде
56′
8
Марко Янкович
7
Нариман Ахундзаде
67′
21
Алексей Кащук
35
Педру Бикалью
56′
11
Эммануэль Аддай
Статистика
Атлетик
Карабах
Удары (всего)
21
9
Удары в створ
5
4
Угловые
8
3
Фолы
14
5
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Игор Паяч
(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти