«Ливерпуль» прервал серию поражений, разгромив «Айнтрахт» в Лиге чемпионов

Ранее команда проиграла в Лиге чемпионов турецкому «Галатасараю» и трижды уступила в чемпионате Англии.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Футболисты английского «Ливерпуля» со счетом 5:1 одержали разгромную победу в гостевом матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против германского «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне.

В составе победителей забитыми мячами отметились Уго Экитике (35-я минута), Вирджил ван Дейк (39). Ибраима Конате (44), Коди Гакпо (66) и Доминик Собослаи (70). У проигравших отличился Расмус Кристенсен (26).

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 3-й тур, 22.10.2025, 22:00
Айнтрахт Ф
1
Ливерпуль
5

Две голевые передачи на свой счет записал полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц. Немец прервал серию из 10 матчей без голевых действий за команду. Ранее он отдал голевой пас в дебютной игре за английский клуб в игре за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас» (2:2, 4:5 — после серии пенальти). Летом Вирц перешел в «Ливерпуль» из германского «Байера» за €125 млн.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех поражений во всех турнирах. Ранее команда проиграла в Лиге чемпионов турецкому «Галатасараю» (0:1) и трижды уступила в чемпионате Англии, оказавшись слабее «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Ливерпуль» после трех туров набрал 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» идет на 22-й позиции с 3 очками. В следующем туре «Ливерпуль» примет испанский «Реал» 4 ноября. «Айнтрахт» днем позднее проведет гостевую игру против итальянского «Наполи».

О Лиге чемпионов

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.