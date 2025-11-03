FIFPro объявила символическую сборную 2025 года по версии футболистов

В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 голов и отдал 16 голевых передач. В сентябре Дембеле вручили «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football.