FIFPro объявила символическую сборную 2025 года по версии футболистов

ТАСС, 3 ноября. Обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле и обладатель «Золотой бутсы» по итогам сезона-2024/25 Килиан Мбаппе вошли в символическую сборную 2025 года по версии футболистов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
В состав сборной, за игроков которой голосовали футболисты со всего мира, вошли:
вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», Англия);
защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба — ПСЖ, Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия);
полузащитники: Коул Палмер («Челси», Англия), Джуд Беллингем («Реал», Испания), Педри («Барселона», Испания), Витинья (ПСЖ);
нападающие: Усман Дембеле (ПСЖ), Килиан Мбаппе («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»).
В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 голов и отдал 16 голевых передач. В сентябре Дембеле вручили «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football.
Прошлый сезон стал дебютным для Мбаппе в «Реале», в 59 матчах за команду француз забил 44 гола и отдал 5 результативных передач. По итогам сезона-2024/25 нападающий стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций.