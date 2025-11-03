Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
1
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.50
П2
35.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
5.31
П2
14.00
Футбол. Италия
20:30
Сассуоло
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.01
П2
3.49
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.26
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.08
П2
2.58
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

FIFPro объявила символическую сборную 2025 года по версии футболистов

В состав сборной попали четыре представителя ПСЖ.

Источник: Reuters

ТАСС, 3 ноября. Обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле и обладатель «Золотой бутсы» по итогам сезона-2024/25 Килиан Мбаппе вошли в символическую сборную 2025 года по версии футболистов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

В состав сборной, за игроков которой голосовали футболисты со всего мира, вошли:

вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», Англия);

защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба — ПСЖ, Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия);

полузащитники: Коул Палмер («Челси», Англия), Джуд Беллингем («Реал», Испания), Педри («Барселона», Испания), Витинья (ПСЖ);

нападающие: Усман Дембеле (ПСЖ), Килиан Мбаппе («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Источник: FIFPro

В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 голов и отдал 16 голевых передач. В сентябре Дембеле вручили «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football.

Прошлый сезон стал дебютным для Мбаппе в «Реале», в 59 матчах за команду француз забил 44 гола и отдал 5 результативных передач. По итогам сезона-2024/25 нападающий стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций.