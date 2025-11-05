«Пафос» выиграл у «Вильярреала» и одержал свою первую победу в ЛЧ

Единственный гол на 47-й минуте забил защитник хозяев Деррик Люккассен.
«Пафос» одержал первую в своей истории победу в Лиге чемпионов и поднялся на 19-е место в таблице общего этапа с 5 очками в 4 матчах. «Вильярреал» идет на 32-й строчке с 1 очком.
В следующем туре «Пафос» примет на своем поле «Монако», а «Вильярреал» сыграет на выезде с «Боруссией» Д.
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Alphamega Stadium
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Пафос
Деррик Люккассен
(Кен Сема)
46′
Составы команд
Пафос
93
Неофитос Михаил
7
Фелипе Бруну
26
Иван Шуньич
5
Давид Гольдар
30
Влад Драгомир
23
Деррик Люккассен
69′
4
Давид Луиз
12
Кен Сема
72′
2
Костас Пилеас
88
Филипе Пепе
78′
11
Жажа
17
Мислав Оршич
78′
33
Оливейра Андерсон Силва
8
Домингуш Кина
87′
25
Бруну Ланга
Вильярреал
1
Луис Жуниор
15
Сантьяго Моуриньо
19
Николя Пепе
8
Хуан Фойт
12
Ренату Вейга
76′
18
Пап Гей
90′
23
Серхи Кардона
63′
24
Альфонсо Педраса
20
Альберто Молейро
56′
6
Манор Соломон
10
Даниэль Парехо
63′
14
Санти Комесанья
22
Айосе Перес
63′
7
Жерар Морено
9
Жорж Микаутадзе
56′
21
Тани Олувасейи
Статистика
Пафос
Вильярреал
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
5
18
Удары в створ
2
5
Угловые
2
3
Фолы
12
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти