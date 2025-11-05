Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аякс
0
:
Галатасарай
0
«Челси» не справился с «Карабахом» в матче Лиги чемпионов

«Карабах» и «Челси» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с английским «Челси» в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Баку завершилась со счетом 2:2. В составе «Челси» мячи забили Эстевао (16-я минута) и Алехандро Гарначо (53). У «Карабаха» отличились Леандру Андраде (29) и Марко Янкович (39, с пенальти).

«Челси» с 7 очками занимает десятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Карабах» (7) располагается на 12-й позиции.

В следующем туре «Челси» 25 ноября примет испанскую «Барселону», в этот же день «Карабах» сыграет в гостях с итальянским «Наполи».

В параллельном матче кипрский «Пафос» дома обыграл испанский «Вильярреал» со счетом 1:0.

Карабах
2:2
Первый тайм: 2:1
Челси
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Tofiq Bahramov Republican Stadium
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов
Энцо Мареска
Голы
Карабах
Леандру Андраде
29′
Марко Янкович
39′
Челси
Эстеван
(Андрей Сантос)
16′
Алехандро Гарначо
53′
Составы команд
Карабах
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
47′
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
87′
35
Педру Бикалью
8
Марко Янкович
44
Эльвин Джафаргулиев
74′
18
Дани Болт
20
Кади Боржес
31′
11
Эммануэль Аддай
10
Абделла Зубир
74′
21
Алексей Кащук
15
Леандру Андраде
61′
27
Турал Байрамов
17
Камило Дуран
61′
7
Нариман Ахундзаде
Челси
1
Роберт Санчес
24
Рис Джеймс
47′
3
Марк Кукурелья
41
Эстеван
4
Тосин Адарабиойо
21
Йоррел Хато
11
Джейми Гиттенс
46′
8
Энцо Фернандес
20
Жоао Педро
71′
40
Факундо Буонанотте
32
Тайрик Джордж
46′
9
Лиам Делап
45
Ромео Лавиа
8′
25
Мойсес Кайседо
90+1′
17
Андрей Сантос
44′
46′
49
Алехандро Гарначо
Статистика
Карабах
Челси
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
9
16
Удары в створ
3
4
Угловые
2
8
Фолы
9
19
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Себастьян Гисхамер
(Австрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти