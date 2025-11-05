«Челси» не справился с «Карабахом» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с английским «Челси» в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Баку завершилась со счетом 2:2. В составе «Челси» мячи забили Эстевао (16-я минута) и Алехандро Гарначо (53). У «Карабаха» отличились Леандру Андраде (29) и Марко Янкович (39, с пенальти).
«Челси» с 7 очками занимает десятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Карабах» (7) располагается на 12-й позиции.
В следующем туре «Челси» 25 ноября примет испанскую «Барселону», в этот же день «Карабах» сыграет в гостях с итальянским «Наполи».
В параллельном матче кипрский «Пафос» дома обыграл испанский «Вильярреал» со счетом 1:0.
Гурбан Гурбанов
Энцо Мареска
Леандру Андраде
29′
Марко Янкович
39′
Эстеван
(Андрей Сантос)
16′
Алехандро Гарначо
53′
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
47′
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
87′
35
Педру Бикалью
8
Марко Янкович
44
Эльвин Джафаргулиев
74′
18
Дани Болт
20
Кади Боржес
31′
11
Эммануэль Аддай
10
Абделла Зубир
74′
21
Алексей Кащук
15
Леандру Андраде
61′
27
Турал Байрамов
17
Камило Дуран
61′
7
Нариман Ахундзаде
1
Роберт Санчес
24
Рис Джеймс
47′
3
Марк Кукурелья
41
Эстеван
4
Тосин Адарабиойо
21
Йоррел Хато
11
Джейми Гиттенс
46′
8
Энцо Фернандес
20
Жоао Педро
71′
40
Факундо Буонанотте
32
Тайрик Джордж
46′
9
Лиам Делап
45
Ромео Лавиа
8′
25
Мойсес Кайседо
90+1′
17
Андрей Сантос
44′
46′
49
Алехандро Гарначо
